Το Πεκίνο εξέφρασε την αντίθεσή του στην επιβολή των αμερικανικών κυρώσεων επί του ρωσικού πετρελαϊκού τομέα, που ανακοινώθηκαν χθες από την Ουάσινγκτον.

«Η Κίνα είναι συστηματικά αντίθετη προς τις μονομερείς κυρώσεις που δεν βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και δεν έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Κίνα είναι ο πρώτος αγοραστής των ρωσικών υδρογονανθράκων στον κόσμο, περιλαμβανομένων των πετρελαϊκών προϊόντων.

Οι αμερικανικές κυρώσεις περιλαμβάνουν πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων των Rosneft και Lukoil στις ΗΠΑ, καθώς και απαγόρευση σε όλες τις αμερικανικές εταιρείες να έχουν συναλλαγές με τους δύο ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς.

Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε συμφωνία για την ενίσχυση των κυρώσεων στον τομέα των ρωσικών υδρογονανθράκων για να πληγεί η χρηματοδότηση της πολεμικής μηχανής του Κρεμλίνου.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε κυρώσεις κατά εταιρειών σε πολλές τρίτες χώρες, ανάμεσά τους και η Κίνα, στις οποίες προσάπτει ότι βοηθούν τη Ρωσία να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις στη μεταφορά τεχνολογίας, κυρίως στον τομέα της παραγωγής των drones.

«Η Κίνα εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της και τη δριμεία αντίθεσή της. Έχει ήδη απευθύνει επίσημες διαμαρτυρίες στην ευρωπαϊκή πλευρά», δήλωσε ο εκπρόσωπος καταγγέλλοντας ως «παράνομες» τις κυρώσεις κατά των κινεζικών εταιρειών.

«Η πλειονότητα των χωρών, ανάμεσά τους και ευρωπαϊκές χώρες, διατηρούν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία. Η Ευρώπη δεν βρίσκεται σε καμία περίπτωση σε θέση να κάνει ανάρμοστες υποδείξεις για τις συναλλαγές και την κανονική συνεργασία ανάμεσα σε κινεζικές και ρωσικές εταιρείες», τόνισε ο εκπρόσωπος.

Η Κίνα ζητά συστηματικά, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, την έναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και τη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας «όλων των χωρών», και, εξ αντανακλάσεως, και της Ουκρανίας.

Όμως δεν έχει καταδικάσει ποτέ τη ρωσική εισβολή και οι δυτικές χώρες κατηγορούν το Πεκίνο ότι προσφέρει στη Μόσχα κρίσιμη οικονομική υποστήριξη για τη συνέχιση του πολέμου.

«Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει να καθιστά την Κίνα θέμα αντιπαράθεσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος.