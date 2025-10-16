Ένας άνδρας που είχε καταδικαστεί σε θανατική ποινή για βιασμό και φόνο το 1993 εκτελέστηκε χθες Τετάρτη στην πολιτεία Μισισιπή, στις νότιες ΗΠΑ.

Ο Τσαρλς Κρόφορντ, 59 ετών, εκτελέστηκε χθες βράδυ για τον βιασμό και τον φόνο της Κρίστι Ρέι, 20χρονης φοιτήτριας την οποία απήγαγε.

Αυτή ήταν η τρίτη εκτέλεση της εβδομάδας στις ΗΠΑ – όλες έγιναν με θανατηφόρες ενέσιμες χημικές ουσίες –, έπειτα από εκείνες προχθές Τρίτη στη Φλόριντα (νοτιοανατολικά) και στο Μιζούρι (κεντρικά). Τέταρτη εκτέλεση είναι προγραμματισμένο να γίνει στην Αριζόνα (νοτιοδυτικά) αύριο Παρασκευή.

Προβλέπεται να γίνουν ακόμη πέντε τα τέλη της χρονιάς.

Συνολικά έχουν γίνει μέχρι στιγμής 38 εκτελέσεις στη χώρα το 2025. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό από το 2013, όταν έγιναν 39.

Στη μεγάλη πλειονότητά τους (32) έγιναν με ενέσεις θανατηφόρων χημικών ουσιών.

Τέσσερις έγιναν με πρόκληση ασφυξίας λόγω εισπνοής αζώτου, μέθοδο εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, που ειδικοί του ΟΗΕ θεωρούν μορφή «βασανιστηρίου» και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Αλαμπάμα (νότια) το 2024. Άλλες δύο έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα· πριν από φέτος, η μέθοδος αυτή είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Άλλες τρεις – Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια – εφαρμόζουν μορατόριουμ στην εφαρμογή της, με αποφάσεις των κυβερνητών τους.