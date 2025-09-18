Ένας άνδρας που είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία του πεθερού, της πεθεράς και της αδελφής της γυναίκας του το 1990, εκτελέστηκε χθες Τετάρτη στη Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ντέιβιντ Πίτμαν, 63 ετών, είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών το 1991, επειδή μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον Κλάρενς και την Μπάρμπαρα Νόουλς, τους γονείς της εν διαστάσει συζύγου του, καθώς και την αδελφή της, την Μπόνι Νόουλς. Κρίθηκε ακόμη ένοχος για την πυρπόληση του σπιτιού τους και την κλοπή του αυτοκινήτου της Μπόνι Νόουλς, που επίσης πυρπόλησε.

Florida is set to carry out its 12th execution of 2025 on Wednesday evening, when 63-year-old David Pittman will be put to death by lethal injection. https://t.co/1N0cM8cBgb — FOX 13 Tampa Bay (@FOX13News) September 17, 2025

Θανατώθηκε στις 18:12 (τοπική ώρα· στη 01:12 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισαν οι αρχές.

Η υπεράσπιση επιχειρηματολόγησε – μάταια – πως είχε νοητική υστέρηση και κατά συνέπεια δεν έπρεπε να εκτελεστεί.

Statement on the Execution of David Pittman https://t.co/9fhQwpjUqV pic.twitter.com/mlPaVQSQt2 — FADP (@FADPorg) September 17, 2025

Η εκτέλεσή του, με θανατηφόρες ενέσιμες χημικές ουσίες, είναι η 31η που προχώρησε από την αρχή της χρονιάς στις ΗΠΑ. Οι 12 έχουν γίνει στη Φλόριντα.

Πρόκειται ήδη για τον υψηλότερο αριθμό εκτελέσεων στη χώρα από το 2014, όταν είχαν γίνει 35.

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις το 2025 στη χώρα έγιναν με θανατηφόρα ένεση (26). Τρεις – δύο στην Αλαμπάμα, μια στη Λουιζιάνα – έγιναν με πρόκληση ασφυξίας λόγω εισπνοής αζώτου, μέθοδο εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, που ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου». Και δύο έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα· πριν από φέτος, η μέθοδος αυτή είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Άλλες τρεις –Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια– εφαρμόζουν μορατόριουμ στην εφαρμογή της, με αποφάσεις των κυβερνητών τους.

Πηγή: ΑΠΕ