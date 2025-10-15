Σε συναγερμό βρίσκεται η Ινδονησία, καθώς το ηφαίστειο Λεουοτόμπι Λάκι-Λάκι στη νήσο Φλόρες, εισήλθε εκ νέου σε φάση έντονης εκρηκτικής δραστηριότητας.

Οι Αρχές ανέβασαν άμεσα το επίπεδο συναγερμού στο υψηλότερο δυνατό από το βράδυ της Τρίτης 14 Οκτωβρίου, ενώ έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία των κατοίκων και των υποδομών της περιοχής.

«Η ισχυρότερη έκρηξη στο ηφαίστειο, με κρατήρα ύψους 1.584 μέτρων εκτόξευσε ηφαιστειακή τέφρα και αέρια σε ύψος ως ακόμη και δέκα χιλιομέτρων», σύμφωνα με ανακοίνωση του ινδονησιακού ινστιτούτου ηφαιστειολογίας.

Νωρίτερα χθες, η πρώτη έκρηξη έστειλε ηφαιστειακή τέφρα σε ύψους 9 χιλιομέτρων από τον κρατήρα.

Η υπηρεσία αύξησε το επίπεδο συναγερμού στην τέταρτη κλίμακα, δηλαδή την υψηλότερη σε επικινδυνότητα του ινδονησιακού συστήματος.

Ο διευθυντής της Μουχάμαντ Ουάφιντ συνέστησε σε κατοίκους και τουρίστες να παραμείνουν σε απόσταση τουλάχιστον 6 χιλιομέτρων από τον κρατήρα, ενώ προειδοποίησε για τον κίνδυνο πλημμύρας εξαιτίας των ροών λάσπης ή ηφαιστειακών αναβλυσμάτων σε περίπτωση που σημειωθούν βροχές.

Ανέφερε ακόμη πως η τέφρα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία αεροδρομίων και να αναγκάσει τις Αρχές να μεταβάλλουν τα σχέδια πτήσης αεροσκαφών. Ήδη ανεστάλη η δραστηριότητα στο αεροδρόμιο της Μομέρε, 60 χιλιόμετρα από το ηφαίστειο, που εξυπηρετεί κυρίως πτήσεις εσωτερικού.

Το ηφαίστειο είχε ήδη εισέλθει σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας από τον Ιούλιο, όταν υψώθηκε εντυπωσιακή στήλη τέφρας που έφτασε ως ακόμη και στα 18 χιλιόμετρα, οδηγώντας στην ακύρωση περίπου 20 πτήσεων προς το Μπαλί.

Το Λάκι-Λάκι («άνδρας» στα ινδονησιακά) συνδέεται με άλλο ηφαίστειο, όπου η δραστηριότητα είναι λιγότερο έντονη, με μεγαλύτερο υψόμετρο (1.703 μέτρα), το Παραμπουάν («γυναίκα»).

Στο αχανές ινδονησιακό αρχιπέλαγος καταγράφεται συχνή και έντονη ηφαιστειακή και σεισμική δραστηριότητα, εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης του, καθώς βρίσκεται πάνω από τον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» στον Ειρηνικό Ωκεανό, ζώνη όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες.