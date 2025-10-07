Την παραμονή της δεύτερης επετείου της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σε συνέντευξή του στον Αμερικανό πολιτικό σχολιαστή, Μπεν Σαπίρο, πως «είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου, αλλά όχι ακόμη εκεί».

Στη συνέντευξη διάρκειας 20 λεπτών, που δημοσιεύτηκε το βράδυ της Τρίτης, ο Νετανιάχου προκάλεσε αντιδράσεις, όταν ανέφερε τον αριθμό των ομήρων, λέγοντας ότι «ό,τι ξεκίνησε στη Γάζα θα τελειώσει στη Γάζα, με την απελευθέρωση των 46 ομήρων μας και το τέλος της κυριαρχίας της Χαμάς», παρότι 48 Ισραηλινοί θεωρείται πως κρατούνται από την τρομοκρατική οργάνωση. Πρόσθεσε ότι οι 20 από αυτούς είναι ζωντανοί – αριθμός που είναι και ο επίσημα επιβεβαιωμένος από το Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου ξεκίνησε τη συνέντευξη χαρακτηρίζοντας την 7η Οκτωβρίου ως «το πιο φρικτό γεγονός που έχει γνωρίσει ο εβραϊκός λαός μετά το Ολοκαύτωμα», λέγοντας πως «όλοι πίστεψαν ότι το Ισραήλ είχε τελειώσει, αλλά δύο χρόνια αργότερα συντρίψαμε τον άξονα του Ιράν και τα παρακλάδια του».

Καθώς Ισραήλ και Χαμάς διαπραγματεύονταν στο Κάιρο υπό την αιγίδα των ΗΠΑ για την προώθηση ενός ειρηνευτικού σχεδίου και σχεδίου απελευθέρωσης ομήρων με τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, ο Νετανιάχου είπε πως «η Χαμάς δεν έχει ακόμα καταστραφεί, αλλά θα φτάσουμε εκεί», λέγοντας ότι και η Χεζμπολάχ, η Συρία και οι Χούθι έχουν δεχτεί βαριά πλήγματα. «Το Ισραήλ βγήκε από εκείνη τη μέρα ως το ισχυρότερο κράτος στην περιοχή, αλλά υπάρχουν ακόμη αποστολές που πρέπει να ολοκληρωθούν για την τελική νίκη», είπε.

Ο Νετανιάχου εξήρε τη συνεργασία του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι ο Τραμπ «ανέτρεψε τα δεδομένα» απέναντι στη Χαμάς. «Μαζί καταφέραμε να φέρουμε τον κόσμο αντιμέτωπο με την πραγματικότητα», είπε, αναφερόμενος στην πίεση που ασκήθηκε στους διεθνείς υποστηρικτές της οργάνωσης. Ερωτηθείς για το δόγμα «Πρώτα η Αμερική» του Τραμπ, ο Νετανιάχου απάντησε: «Φυσικά κάθε κράτος φροντίζει πρώτα για τον εαυτό του, αλλά το “Πρώτα η Αμερική” δεν σημαίνει “η Αμερική μόνη της”. Οι μεγάλες δυνάμεις χρειάζονται συμμάχους. Το Ισραήλ είναι ένας μαχόμενος σύμμαχος, που φέρει το βάρος. Δεν ζητάμε Αμερικανούς στρατιώτες στο πεδίο, υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας εδώ και 77 χρόνια».

Ισχυρίστηκε επίσης ότι οι ιρανικοί πύραυλοι θα μπορούσαν μια μέρα να φτάσουν στο έδαφος των ΗΠΑ και ότι το Ισραήλ ενεργεί για να προστατεύσει και την Αμερική. Υποστήριξε πως το Ισραήλ, με τη βοήθεια του Τραμπ, εξουδετέρωσε το ιρανικό διαστημικό πρόγραμμα διηπειρωτικών πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικά, χωρίς να χρειαστεί πλήρης εισβολή στην Τεχεράνη ή να υπάρξουν μεγάλες απώλειες για τις ΗΠΑ.

Ο Νετανιάχου ανέφερε, επίσης, ότι το Ισραήλ ανέπτυξε «τα πιο προηγμένα επιθετικά όπλα στον κόσμο, όπλα που ούτε οι μεγάλες δυνάμεις δεν διαθέτουν», σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες.

Περιέγραψε τη σχέση του με τον Τραμπ ως «θερμή -δημόσια και ιδιωτικά- αν και δεν συμφωνούμε σε όλα, υπάρχει μια αληθινή συνεργασία». Εξήρε τον Τραμπ για την «αποκατάσταση της παγκόσμιας ηγεσίας των ΗΠΑ», λέγοντας πως αυτή είναι «μια ειλικρινής εκτίμηση, όχι κλισέ».

Αναφερόμενος στην πρόσφατη «ομιλία της σούπερ Σπάρτης», ο Νετανιάχου επανέλαβε τον στόχο του Ισραήλ να επιτύχει αμυντική ανεξαρτησία, όπως πέτυχε και οικονομική ανεξαρτησία. Είπε ότι το Ισραήλ θα μοιραστεί τις αμυντικές καινοτομίες του με τις ΗΠΑ, αλλά δεν θα χρειάζεται βοήθεια για να επιβιώσει. Προέβλεψε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ενσωματωθεί σύντομα στη συνεργασία ΗΠΑ-Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου προέβλεψε ότι οι Συμφωνίες του Αβραάμ θα επεκταθούν μόλις «ολοκληρωθεί το έργο στη Γάζα». Είπε πως το Ισραήλ θα μπορούσε να συνάψει επιπλέον ειρηνευτικές συμφωνίες – όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά και με μουσουλμανικές χώρες πέρα από την περιοχή. «Αλλά πρώτα πρέπει να τελειώσουμε τον πόλεμο στη Γάζα και ελπίζω να το κάνουμε σύντομα, με τη βοήθεια του Τραμπ».

Τόνισε ότι «δεν μπορείς να τελειώσεις, αφήνοντας τη Χαμάς στην εξουσία, με ρουκέτες στραμμένες προς εμάς. Ένα πραγματικό τέλος σημαίνει την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας, την απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία και τη διασφάλιση ότι η Γάζα δεν θα μπορέσει ποτέ ξανά να απειλήσει το Ισραήλ ή την περιφερειακή ειρήνη».

Έκλεισε λέγοντας: «Θέλουμε να δούμε τους ομήρους μας στο σπίτι, και είμαστε κοντά, αν και όχι ακόμη εκεί. Την ίδια στιγμή μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω και να αναγνωρίσουμε ένα συγκλονιστικό γεγονός -από την πιο βαθιά απόγνωση, σηκωθήκαμε και γίναμε ξανά η κυρίαρχη δύναμη στη Μέση Ανατολή- ίσως πιο ισχυρή από ποτέ. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο μπορούμε πραγματικά να είμαστε ευγνώμονες».