Το σχέδιο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να μπει ένα τέλος στον πόλεμο στη Γάζα είναι «μια ηχηρή διπλωματική αποτυχία» για το Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ένας ακροδεξιός ισραηλινός υπουργός, σημαντικός εταίρος της πλειοψηφίας του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Απαριθμώντας αριθμό διατάξεων αυτού του σχεδίου 20 σημείων, ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ χαρακτήρισε το σύνολο «αχώνευτο, ξεπερασμένο μίγμα». Είναι «μια επιστροφή στην αντίληψη του Όσλο [του 1993 με το οποίο ξεκίνησε μια ισραηλινοπαλαιστινιακή διαδικασία που σήμερα πνέει τα λοίσθια], μια ιστορική αποτυχία της πιο θεμιτής ευκαιρίας στον κόσμο για να απελευθερωθούμε επιτέλους από τις αλυσίδες του Όσλο, μια ηχηρή διπλωματική αποτυχία», προσθέτει στο Χ.

Το σχέδιο αυτό, στο οποίο ο Νετανιάχου προσέφερε χθες, Δευτέρα, την υποστήριξή του στην Ουάσινγκτον είναι «τύφλωση και αμνησία απέναντι στα διδάγματα της 7ης Οκτωβρίου» 2023, προσθέτει αναφερόμενος στην αιματηρή επίθεση του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς που προκάλεσε τον πόλεμο που μαίνεται τώρα στη Γάζα.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι καλωσορίζει την ειρηνευτική πρόταση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, που διαρκεί ήδη σχεδόν δύο χρόνια.

«Καλωσορίζω τη δέσμευση του Προέδρου @realDonaldTrump να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα. Ενθαρρύνω όλα τα μέρη να αδράξουν τώρα αυτή την ευκαιρία. Η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεισφέρει», έγραψε στο X.

«Οι εχθροπραξίες θα πρέπει να τελειώσουν με πρόβλεψη για άμεση ανθρωπιστική ανακούφιση του πληθυσμού στη Γάζα και με την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων», πρόσθεσε η επικεφαλής της Κομισιόν.

Ακόμη και αν η Χαμάς συμφωνήσει, η οργάνωση της απελευθέρωσης των ομήρων εντός των 72 ωρών που έχουν δοθεί θα είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Και στο έντονο πεδίο μάχης της Γάζας, ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκραγούν επεισόδια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από οποιαδήποτε πλευρά ως δικαιολογία για να απορρίψει την ειρηνευτική πρόταση του Τραμπ, σύμφωνα με ανάλυση αμερικανών ειδικών.

Όπως και η άλλη μεγάλη ειρηνευτική πρωτοβουλία του Τραμπ – για την Ουκρανία, η οποία, όπως και η διαδικασία για τη Γάζα, περιλαμβάνει μεγαλόστομες δηλώσεις για επικείμενες σημαντικές εξελίξεις, απέτυχε εν μέσω της επιδείνωσης της αιματοχυσίας.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος όπως και άλλοι ηγέτες του κόσμου κατανοεί τη δύναμη του να κολακεύει τον Τραμπ, πρόσφερε στον πρόεδρο τον θρίαμβο του.

«Υποστηρίζω το σχέδιό σας να τερματίσετε τον πόλεμο στη Γάζα, το οποίο επιτυγχάνει τους πολεμικούς μας στόχους. Θα φέρει πίσω στο Ισραήλ όλους τους ομήρους μας, θα διαλύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χάμας, θα τερματίσει την πολιτική της κυριαρχία και θα διασφαλίσει ότι η Γάζα δεν θα αποτελέσει ποτέ ξανά απειλή για το Ισραήλ», δήλωσε.

Ωστόσο, η ιστορία του Νετανιάχου, η ικανότητά του να χειρίζεται με επιδεξιότητα τις απαιτήσεις των ΗΠΑ, παραμένοντας πιστός στους δικούς του πολιτικούς στόχους, και το μακρύ ιστορικό του να αψηφά και να εξοργίζει τους Αμερικανούς προέδρους σημαίνει ότι θα κριθεί από τις πράξεις του και όχι από τα λόγια του.

Ο Ερντογάν χαιρετίζει τις προσπάθειες του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν εγκωμίασε σήμερα «τις προσπάθειες και την ηγεσία» του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αφού ο αμερικανός πρόεδρος εξασφάλισε την υποστήριξη του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια ειρηνευτική πρόταση υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Έπειτα από συνομιλίες ανάμεσα στο Τραμπ και τον Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον, ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα ένα σχέδιο 20 σημείων για άμεση κατάπαυση του πυρός, ανταλλαγή των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς με φυλακισμένους Παλαιστίνιους που κρατούνται από το Ισραήλ, σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών από τη Γάζα, αφοπλισμό της Χαμάς και μια μεταβατική κυβέρνηση υπό την εποπτεία ενός διεθνούς σώματος.

Δεν είναι σαφές αν η Χαμάς θα αποδεχθεί τη συμφωνία.

«Επαινώ τις προσπάθειες και την ηγεσία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό της αιματοχυσίας στη Γάζα και την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο Ερντογάν, ο οποίος συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο για πρώτη φορά εδώ και έξι χρόνια.

Ο Ερντογάν πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο X πως η Τουρκία θα συνεχίσει να συνεισφέρει στη διαδικασία «με στόχο να εγκαθιδρυθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη αποδεκτή από όλα τα μέρη».

Η Τουρκία είναι από τους πιο ηχηρούς επικριτές της επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα, που διαρκεί ήδη σχεδόν δύο χρόνια και την οποία χαρακτηρίζει «γενοκτονία». Σταμάτησε κάθε εμπορική συναλλαγή με το Ισραήλ, ζήτησε να αναληφθεί διεθνής δράση εναντίον του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του και έχει καλέσει επανειλημμένα να εφαρμοσθεί η αποκαλούμενη λύση των δύο κρατών.

Πηγή στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ πως ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συζήτησε τηλεφωνικά την πρόταση του Τραμπ με τους ομολόγους του της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και της Ιορδανίας.