Την ώρα που η κατακραυγή διεθνώς για τον πόλεμο στη Γάζα αυξάνεται, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει ένα «είδος απομόνωσης» που θα μπορούσε να διαρκέσει για χρόνια και ότι δεν έχει άλλη επιλογή από το να σταθεί μόνο του.

Σε δηλώσεις του σε συνέδριο του υπουργείου Οικονομικών, ο Νετανιάχου είπε ότι η οικονομία του Ισραήλ θα πρέπει να προσαρμοστεί, να γίνει περισσότερο αυτάρκης και λιγότερο εξαρτημένη από το εξωτερικό εμπόριο. «Είναι μια λέξη που μισώ», είπε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ήταν αυτός που έφερε την «επανάσταση της ελεύθερης αγοράς στο Ισραήλ».

Μία από τις βασικές βιομηχανίες που αντιμετωπίζουν απομόνωση είναι το εμπόριο όπλων, όπως είπε, το οποίο μπορεί να αναγκάσει το Ισραήλ να αποφύγει την εξάρτηση από τις εισαγωγές ξένων όπλων.

«Θα πρέπει να αναπτύξουμε τη βιομηχανία όπλων μας – θα γίνουμε μαζί Αθήνα και σούπερ Σπάρτη. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια, όταν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προσπάθειες απομόνωσης», είπε, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Οι δηλώσεις του Νετανιάχου αποτελούν μια σπάνια αναγνώριση της μαζικής διεθνούς αντίδρασης που αντιμετωπίζει το Ισραήλ, καθώς κλιμακώνει τον πόλεμο στη Γάζα, σχολιάζουν διεθνή ΜΜΕ. Ο Νετανιάχου αρνείται να αλλάξει πορεία, παρά τις προειδοποιήσεις των Ηνωμένων Εθνών και άλλων ότι μια επίθεση στην πόλη της Γάζας θα οδηγήσει σε περισσότερους θανάτους και καταστροφές, και εν μέσω αυξανόμενων κατηγοριών ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία, κάτι που το Ισραήλ αρνείται σθεναρά.

Το Ισραήλ αντιμετωπίζει μερικό ή πλήρες εμπάργκο όπλων από τη Γαλλία, την Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Ιταλία και άλλες χώρες λόγω της συμπεριφοράς του στον πόλεμο της Γάζας. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών όπλων του προέρχεται από τις ΗΠΑ, οι οποίες δεν έχουν επιβάλει τέτοιους περιορισμούς και έχουν προειδοποιήσει τις άλλες χώρες να μην το πράξουν.

Το ισραηλινό κοινό, οι οικογένειες των ομήρων, ακόμα και ο στρατός έχουν αντιταχθεί στην επέκταση του πολέμου, λόγω ανησυχιών ότι θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τους ομήρους και να επιδεινώσει τις ανθρωπιστικές απώλειες. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός επέμεινε να προχωρήσει.

Για χρόνια, το Ισραήλ θεωρείται οικονομική δύναμη σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως χάρη στην περίφημη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας του. Ωστόσο, ο πόλεμος έχει οικονομικές επιπτώσεις και είναι ήδη ο μακρύτερος και πιο δαπανηρός στην ιστορία της χώρας.

Ο Νετανιάχου απέδωσε εν μέρει την απομόνωση σε «μια ακραία ισλαμιστική ατζέντα» που, όπως ισχυρίστηκε, είχε «πολύ αρνητική επίδραση» στην ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Είπε επίσης ότι αντίπαλα κράτη –«μεταξύ των οποίων και το Κατάρ»– έχουν διαμορφώσει τον παγκόσμιο διάλογο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που «μας βάζει σε μια κατάσταση απομόνωσης».