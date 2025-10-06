Μια πτήση της Sun Country Airlines που ξεκίνησε από Μιννεάπολις με προορισμό το Νιούαρκ αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στο Σικάγο, όταν ένας επιβάτης έχασε εντελώς τον έλεγχο της συμπεριφοράς του. Ο άνδρας, φορώντας 15 μάσκες στο πρόσωπό του, άρχισε να φωνάζει πως οι ομοφυλόφιλοι του «προκάλεσαν καρκίνο», τον «έψησαν» με ακτινοβολία και τον καταδίωκαν σαν να ήταν σε συμμορία, δημιουργώντας πανικό σε όλο το αεροσκάφος, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της New York Post.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα Seth Evans, ο άνδρας ξεκίνησε τις εκρήξεις του αμέσως μετά την απογείωση, φωνάζοντας ότι ήταν «ακτινοβολούμενος» και ότι ο ίδιος «θα πέθαινε» αν δεν προστατευόταν. Σε μια προσπάθεια να αποφύγει αυτή την υποτιθέμενη επίθεση, φορούσε δεκαπέντε μάσκες, ενώ φώναζε και εκστόμιζε διάφορες θεωρίες συνωμοσίας. Σε κάποιο σημείο ανέφερε και την φράση «Ο Τράμπ είναι εδώ», προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη αμηχανία στους συνεπιβάτες.

Παρά τις εξάρσεις του, ο επιβάτης βρήκε χρόνο ανάμεσα στα ουρλιαχτά να παίξει ένα γύρο Candy Crush στο κινητό του, σαν να μη συνέβαινε τίποτα. Όμως η κατάσταση ξέφυγε πλήρως όταν άρχισε να φωνάζει ότι το αεροπλάνο θα συντριβεί, γεγονός που ανάγκασε το πλήρωμα να ζητήσει την άμεση προσγείωση στο Σικάγο.

Μόλις το αεροπλάνο έφτασε στο Διεθνές Αεροδρόμιο O’Hare, οι αρχές συνέλαβαν τον άνδρα, ο οποίος ακινητοποιήθηκε με χειροπέδες και οδηγήθηκε μακριά από το αεροσκάφος. Οι υπόλοιποι επιβάτες ερωτήθηκαν πριν συνεχίσουν τελικά το ταξίδι τους προς Νιού Τζέρσεϊ.

Η Sun Country Airlines εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας ότι «η πτήση προσγειώθηκε χωρίς άλλο πρόβλημα και ο εν λόγω επιβάτης παραδόθηκε στις αρχές και απομακρύνθηκε από το αεροσκάφος. Ευχαριστούμε τους επιβάτες για την υπομονή τους κατά τη διάρκεια της αναστάτωσης».

Το περιστατικό προκάλεσε σοκ αλλά και αίσθηση στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν τον συνδυασμό παρανοϊκής συμπεριφοράς και… mobile gaming, ενώ άλλοι σχολίασαν με χιούμορ την υπερβολική προστασία που προσέφερε η μάσκα στον εκκεντρικό επιβάτη.