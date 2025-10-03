Επίθεση με ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε πυρκαγιά σε ένα χοιροτροφείο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, σκοτώνοντας περίπου 13.000 ζώα, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες διάσωσης.

Τα τριάμισι χρόνια πολέμου στο ουκρανικό έδαφος έχουν συνέπειες και στο ζωικό βασίλειο. Σε προγενέστερες ρωσικές επιθέσεις είχαν πληγεί στάβλοι και ζωολογικοί κήποι.

«Περίπου 13.000 χοίροι είναι νεκροί μετά την επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε αγρόκτημα της κοινότητας Νοβοβοντολάζκα», στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, δήλωσε η υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων υπογραμμίζοντας ότι ένας εργαζόμενος στο αγρόκτημα τραυματίστηκε.

Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία αυτή δείχνουν στοιβαγμένα νεκρά γουρούνια, μερικά καμένα από τις φλόγες, κάτω από τη σκισμένη στέγη του χοιροστασίου.

Τα ζώα ήταν κατανεμημένα σε οκτώ κτίρια συνολικά, σε μια επιφάνεια που ξεπερνούσε τα 13.000 τετραγωνικά μέτρα και όλα τα χοιροστάσια καταστράφηκαν από τη φωτιά, υπογράμμισε η ίδια πηγή.

Τον Σεπτέμβριο, επτά άλογα σκοτώθηκαν στην περιοχή του Κιέβου σε ρωσική επίθεση μεγάλης κλίμακας που έπληξε ένα κέντρο ιππασίας.

Ζωολογικά πάρκα στην Ουκρανία έχουν επίσης υποστεί ζημιές από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022. Τον Ιούνιο, ένα κριάρι σκοτώθηκε στον ζωολογικό κήπο της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία.