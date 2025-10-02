Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα ότι εντός των προσεχών ημερών οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων των ευρωπαϊκών χωρών θα συνεδριάσουν για να συζητήσουν το θέμα του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας που επιτρέπει στη Μόσχα να εξάγει το πετρέλαιό της παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις.

Ο Μακρόν ζήτησε να «γίνει ένα βήμα» για την αντιμετώπιση αυτών των πλοίων. «Πολύ συγκεκριμένα, τις επόμενες ημέρες, οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων, σε συντονισμό με το ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο της συμμαχίας των προθύμων, θα συνεδριάσουν για να καταλήξουν σε κοινές δράσεις» είπε από την Κοπεγχάγη, μετά τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Δεξαμενόπλοιο Boracay

Από τις γαλλικές δικαστικές αρχές έγινε γνωστό νωρίτερα ότι ο πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου Boracay, στο οποίο έγινε νηοψία στα ανοιχτά της Βρετάνης, θα δικαστεί, μόνο για την κατηγορία της «άρνησης συμμόρφωσης», στις 23 Φεβρουαρίου 2026.

Το πλοίο αυτό, με σημαία Μπενίν, φέρεται ότι ανήκει στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Ο πλοίαρχος και ο υποπλοίαρχός του, και οι δύο κινεζικής υπηκοότητας, τέθηκαν υπό κράτηση στη Γαλλία, ωστόσο η εισαγγελία της Μπρεστ αποφάσισε τελικά να ασκήσει δίωξη μόνο στον πρώτο. Ο υποπλοίαρχος αφέθηκε ελεύθερος.

Στην ανακοίνωση του εισαγγελέα Στεφάν Κελενμπερζέρ δεν διευκρινίζεται αν ο καπετάνιος παραμένει υπό κράτηση, ούτε αν το ρωσικό πλοίο θα επιτραπεί να συνεχίσει την πορεία του.

Πέραν του γεγονότος ότι το δεξαμενόπλοιο άλλαξε κατ’ επανάληψη σημαία, υπάρχουν υποψίες ότι εμπλέκεται και στις υπερπτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Δανία, στα τέλη Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο The Maritime Executive, ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε ως «πλατφόρμα εκτόξευσης» αυτών των δρόνων. Ωστόσο, η έρευνα των γαλλικών αρχών δεν αφορά αυτήν την πτυχή, αφού «δεν είναι στη δικαιοδοσία της εισαγγελίας της Μπρεστ», εξήγησε ο Κελενμπερζέρ.

Πηγή: ΑΠΕ