Σε μία ατμόσφαιρα που συνδύασε τη βασιλική χλιδή με τον έντονο πολιτικό συμβολισμό, ο βασιλιάς Φρειδερίκος και η βασίλισσα Μαίρη της Δανίας παρέθεσαν δείπνο προς τιμήν περίπου 50 Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Αμάλιενμποργκ της Κοπεγχάγης, όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες συγκεντρώθηκαν για την 7η Σύνοδο Κορυφής με βασικό θέμα την ενίσχυση της Ουκρανίας, την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τον ρόλο της Γηραιάς Ηπείρου στο διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Παρουσία κορυφαίων ηγετών και το μήνυμα του μονάρχη

Το βασιλικό δείπνο, που χαρακτηρίστηκε «εργασιακό» (σύμφωνα με το περιοδικό Billed-Bladet), συγκέντρωσε την αφρόκρεμα της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής. Παρόντες ήταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, καθώς και οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών: η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Ο Βασιλιάς Φρειδερίκος και η Βασίλισσα Μαίρη υποδέχτηκαν επίσης τον Πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Σημειώνεται ότι ο βασιλιάς Φρειδερίκος είναι ανιψιός της τέως βασίλισσας Άννας Μαρίας και συνεπώς ξάδερφος των παιδιών της (Αλεξίας, Παύλου, Νικόλαου, Θεοδώρας, και Φιλίππου).

Στην ομιλία του, ο Δανός μονάρχης έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και ευθύνης προς τους ηγέτες:

«Ως Ευρωπαίοι, κρατάμε μέρος της ζωής του ενός στα χέρια του άλλου. Και το οφείλουμε στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον μας να φέρουμε αυτή την ευθύνη με φροντίδα. Ο κόσμος αλλάζει, η ασφάλεια και οι αξίες της Ευρώπης βρίσκονται υπό πίεση. Κανείς μας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις μόνος

Υψώνω το ποτήρι μου για την Ευρώπη και τους λαούς της Ευρώπης, με την ευχή για ευτυχία και αρμονία, πρόοδο και ευημερία για όλους εμάς».

Οι τιμητικές θέσεις και το μενού υψηλής γαστρονομίας

Οι πλέον τιμητικές θέσεις στο δείπνο ήταν δίπλα στον Βασιλιά Φρειδερίκο. Ο Βασιλικός Οίκος επέλεξε να καθίσει στη μία πλευρά τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ, και στην άλλη τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Όσον αφορά το στυλ, ο ενδυματολογικός κώδικας ήταν «επαγγελματικού χαρακτήρα», με τον Βασιλιά να επιλέγει κοστούμι αντί στρατιωτικής στολής και τη Βασίλισσα Μαίρη ένα κομψό κρεμ σύνολο με μαύρο σακάκι.

Οι καλεσμένοι απόλαυσαν ένα μενού υψηλής γαστρονομίας, εμπνευσμένο από τη σκανδιναβική κουζίνα:

Ορεκτικό: Μπακαλιάρος Γροιλανδίας με φύκια από το Κατεγκάτ, εμουλσιόν αστακού και τραγανό δέρμα κοτόπουλου.

Μπακαλιάρος Γροιλανδίας με φύκια από το Κατεγκάτ, εμουλσιόν αστακού και τραγανό δέρμα κοτόπουλου. Κυρίως: Κροκέτες από σιγομαγειρεμένο καρέ αρνιού με τραγανό τυρί και βότανα, συνοδευόμενες από πουρέ κολοκύθας.

Κροκέτες από σιγομαγειρεμένο καρέ αρνιού με τραγανό τυρί και βότανα, συνοδευόμενες από πουρέ κολοκύθας. Επιδόρπιο: Σύνθεση σοκολάτας και ξηρών καρπών με γκανάς γιαουρτιού, κομπόστα μήλου, ιπποφαές και καραμέλα.

Κεντρική φωτογραφία: hbgbild / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Φωτογραφίες κειμένου: detdanskekongehus