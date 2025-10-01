Οι αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις άρχισαν να μειώνουν την παρουσία τους στο Ιράκ, ανακοίνωσε την Τετάρτη το Πεντάγωνο, μειώνοντας το προσωπικό μιας αποστολής που ξεκίνησε πριν από δέκα και πλέον χρόνια για την καταπολέμηση της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων, η Ουάσινγκτον και η Βαγδάτη συμφώνησαν πέρυσι σε ένα χρονοδιάγραμμα σταδιακής αποχώρησης των στρατευμάτων του διεθνούς συνασπισμού από το Ιράκ, ο οποίος συγκροτήθηκε το 2014 για να βοηθήσει τις τοπικές δυνάμεις να ανακτήσουν εδάφη που είχαν καταληφθεί από το ΙΚ στη χώρα αυτή και στη γειτονική Συρία.

Ο συνασπισμός έπρεπε να αποχωρήσει από τις βάσεις στο ομοσπονδιακό Ιράκ έως τον Σεπτέμβριο του 2025 και από το αυτόνομο Κουρδιστάν, στο βόρειο τμήμα της χώρας, έως τον Σεπτέμβριο του 2026.

«Η μείωση αυτή αντανακλά την κοινή μας επιτυχία στην καταπολέμηση του ΙΚ και σηματοδοτεί μια προσπάθεια για την επίτευξη διαρκούς συνεργασίας για την ασφάλεια μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράκ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ.

«Η αμερικανική κυβέρνηση θα συνεχίσει να συντονίζεται στενά με την ιρακινή κυβέρνηση και τα μέλη του συνασπισμού για να διασφαλίσει μια υπεύθυνη μετάβαση», πρόσθεσε.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «προχωρούσαν στη μετάβαση» και ότι τελικά θα υπήρχαν «τουλάχιστον 2.000 (Αμερικανοί) στρατιώτες στο Ιράκ συνολικά», ενώ η «πλειονότητα μεταξύ αυτών» θα είχε τη βάση της στο Ερμπίλ, πρωτεύουσα του ιρακινού Κουρδιστάν.

«Δεν υπάρχει, πολύ απλά, ανάγκη για Αμερικανούς στρατιώτες στο ομοσπονδιακό Ιράκ για να διεξάγουν μια αποστολή εναντίον του Ισλαμικού Κράτους. Το Ιράκ είναι απόλυτα ικανό να το πράξει μόνο του», πρόσθεσε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Τα στρατεύματα στο Ερμπίλ θα «επικεντρωθούν στη Συρία», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι ο διεθνής συνασπισμός αναμένεται να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στη χώρα αυτή για έναν χρόνο από το ιρακινό Κουρδιστάν.

Ο αξιωματούχος σημείωσε ότι ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών στη Συρία έχει «μειωθεί» και ανέρχεται πλέον σε «περισσότερους από 900», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η κατάληψη μεγάλων εκτάσεων του Ιράκ και της Συρίας από το Ισλαμικό Κράτος το 2014 οδήγησε στην παρέμβαση του συνασπισμού.

Η ήττα του Ισλαμικού Κράτους κηρύχθηκε το 2017 στο Ιράκ και το 2019 στη Συρία, ωστόσο ο συνασπισμός παρέμεινε στις δύο χώρες για να αντιμετωπίσει πυρήνες τζιχαντιστών που συνεχίζουν να πραγματοποιούν επιθέσεις.

πηγή: ΑΠΕ