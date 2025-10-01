Τον απόλυτο τρόμο βίωσε μια μητέρα σε ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια των διακοπών της, καθώς ένας άγνωστος την απήγαγε, της χορήγησε ναρκωτικά και στη συνέχεια την ξυλοκόπησε, όταν εκείνη αντιστάθηκε. Η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει, αλλά τα προβλήματά δεν τελείωσαν, καθώς αρνήθηκαν να τη βοηθήσει το προσωπικό.

Πιο αναλυτικά, η 31χρονη Jameka Ivy από το Μέριλαντ των ΗΠΑ έκανε διακοπές στην Τυνησία, όπου επισκέφθηκε μια φίλη της. Σύμφωνα με τη New York Post είχε ταξιδέψει με παρέα και στις 20 Σεπτεμβρίου είχαν βγει έξω για να διασκεδάσουν.

Κατά την έξοδο η γυναίκα μέθυσε και επέστρεψε στο ξενοδοχείο. Ανέβηκε στο δωμάτιο της, αλλά κάποια στιγμή κατέβηκε για να ζητήσει χαρτί. Τότε, ένας άγνωστος της επιτέθηκε από πίσω και τη νάρκωσε.

Η γυναίκα ξύπνησε μέσα σε ένα αυτοκίνητο σε ιδιαίτερα άσχημη κατάσταση, καθώς της είχαν χορηγηθεί ναρκωτικά και άρχισε να αντιστέκεται. Ο άγνωστος τη γρονθοκόπησε άσχημα στο πρόσωπο και πιστεύοντας ότι την ακινητοποίησε, πήγε προς τη θέση του οδηγού.

Η Jameka άνοιξε την πόρτα και πετάχτηκε έξω ουρλιάζοντας για βοήθεια και έτρεξε στο δρόμο.

«Δεν ξέρω καν τι μου συνέβη. Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι πάλεψα για τη ζωή μου με αυτόν. Πάλεψα για τη ζωή μου», είπε χαρακτηριστικά. «Το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι βρίσκομαι στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου και αρχίζω να ανοίγω τις πόρτες, αρχίζω να πανικοβάλλομαι», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ο άγνωστος δεν την ακολούθησε και έφυγε, ενώ η γυναίκα αιμόφυρτη πήγε στο ξενοδοχείο. Εκεί ζήτησε να καλέσουν την αστυνομία, αλλά το προσωπικό αρνήθηκε με έναν εργαζόμενο να λέει σε υποτιμητικό ύφος: «Σιγά, μια γυναίκα ήταν με έναν άντρα».

Η 31χρονη επέστρεψε στις ΗΠΑ και τώρα συγκεντρώνει χρήματα για τη δικαστική διαμάχη, καθώς παρότι υπάρχει υλικό από κάμερες ασφαλείας που δείχνει την απαγωγή της, η αστυνομία της Τυνησίας υποβαθμίζει την υπόθεση, γιατί θύμα είναι γυναίκα.