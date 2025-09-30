Οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο φορτηγό πλοίο Minervagracht, που έφερε ολλανδική σημαία. Σε ανακοίνωσή τους, εκπρόσωπος των Χούθι δήλωσε ότι το πλοίο χτυπήθηκε από πύραυλο κρουζ.

Η επίθεση σημειώθηκε τη Δευτέρα καθώς το φορτηγό πλοίο έπλεε 128 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του λιμανιού Άντεν στην Υεμένη. Δύο ναυτικοί τραυματίστηκαν και ακολούθησε επιχείρηση εκκένωσης.

شاهدوا إخلاء طاقم السفينة MINERVAGRACHT والتي تعرضت لهجوم القو ات المسلحة اليمنية في خليج عدن يوم أمس. pic.twitter.com/DW1djrn1gi — عبدالرحمن القحوم Abdulrahman alghoom (@ALQhoom2020) September 30, 2025

Τα περισσότερα μέλη του πληρώματος (Ρώσοι, Ουκρανοί, Φιλιππινέζοι και υπήκοοι Σρι Λάνκα) – μεταξύ των οποίων ένας τραυματίας που βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση – μεταφέρθηκαν σε μια ελληνική και μια γαλλική φρεγάτα, ανακοινώθηκε από την αποστολή EUNAVFOR ASPIDES. Ένα άλλο μέλος του πληρώματος, το οποίο τραυματίσθηκε σοβαρά, απομακρύνθηκε με ελικόπτερο. Όλο το πλήρωμα έχει φθάσει στο Τζιμπουτί.

Στο πλοίο Minervagracht έχει ξεσπάσει πυρκαγιά και πλέει ακυβέρνητο στον κόλπο του Άντεν.

On Monday, September 29, the Dutch cargo ship Minervagracht was hit by a Houthi missile strike in the Gulf of Aden.



The attack caused a fire and severe damage to the vessel, according to European naval forces as part of Operation Aspides. Nineteen crew members were evacuated by… pic.twitter.com/SBI5NcOJx1 — Pisklauren (@pisklauren) September 30, 2025

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση των Χούθι εναντίον εμπορικού πλοίου από την 1η Σεπτεμβρίου. Από τον Νοέμβριο του 2023, οι προσκείμενοι στο Ιράν υεμενίτες αντάρτες έχουν εξαπολύσει πληθώρα επιθέσεων με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και πλοίων – που θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία –, διαμηνύοντας ότι ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.