Το ολλανδικό φορτηγό πλοίο MV MINERVAGRACHT, που δεν είχε ζητήσει προστασία από την επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES, δέχθηκε επίθεση τη Δευτέρα ενώ βρισκόταν 128 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του λιμανιού Άντεν στην Υεμένη.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES, ως αποτέλεσμα της επίθεσης ξέσπασε πυρκαγιά στο πλοίο MV MINERVAGRACHT.

ASPIDES assets have been engaged in a SOLAS Operation, which is now completed. All nineteen (19) crew members, Russian, Ukrainian, Filipino, and Sri Lankan, are rescued. — EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) September 29, 2025

Η επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES έπειτα από σήμα που εξέπεμψε το πλοίο ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης των 19 μελών του πληρώματος (Ρώσοι, Ουκρανοί, Φιλιππινέζοι και υπήκοοι Σρι Λάνκα). Πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση διέσωσαν και τους 19 ναυτικούς ενώ ένας εξ αυτών μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Τζιμπουτί.

اليمن ضربة بحرية سريعة ومباغتة:



استهداف دقيق لسفينة في "البحر الأحمر" جنوب شرقي عدن واحترقت في زمن قياسي…



السفينة الهولندية مينرفاغراخت

Minervagracht pic.twitter.com/i3tyndBJhK — اقصى المدينة|Aqsaa (@Hussin_H5) September 29, 2025

Με αφορμή την επίθεση στο MV MINERVAGRACHT, η επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES προειδοποιεί ότι τα πλοία που πλέουν στην περιοχή πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή. Αυτού του είδους οι επιθέσεις, προστίθεται στην ενημέρωση, αποτελούν απειλή για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και για τις ζωές των ναυτικών.

Η επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES υπογραμμίζει τη δέσμευσή της στην προστασία των ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα και σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές και τοπικές αρχές διαρκώς εξετάζει την κατάσταση και είναι έτοιμη να αναλάβει δράση.

Πηγή: ΑΠΕ