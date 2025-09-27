Σημαντική επίδραση φέρεται να είχε ο Βασιλιάς Κάρολος στην πρόσφατη αλλαγή πλεύσης του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της βρετανικής Telegraph, το οποίο επικαλείται δηλώσεις του Αντρίι Γερμάκ, επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κατά την εφημερίδα, οι ιδιωτικές συζητήσεις του Τραμπ με τον Βασιλιά Κάρολο κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσημης επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο διαδραμάτισαν κρίσιμο ρόλο στην αναθεώρηση της στάσης του Αμερικανού προέδρου.

Μόλις αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε πως η Ουκρανία μπορεί να ανακαταλάβει όλα τα εδάφη της που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή — μια τοποθέτηση που θεωρήθηκε σαφής υπαναχώρηση από την προηγούμενη θέση του υπέρ παραχωρήσεων προς τη Ρωσία, στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η δήλωση αυτή ακολούθησε τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ωστόσο, όταν ερωτήθηκε από τη Telegraph αν η ουκρανική αποστολή ήταν αυτή που έπεισε τον Τραμπ, ο Αντρίι Γερμάκ επέλεξε να υπογραμμίσει τον ρόλο του Βρετανού μονάρχη και του πρωθυπουργού Στάρμερ.

«Θα ήθελα να σταθώ στη σημασία της επίσκεψης του Προέδρου Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γνωρίζουμε τη στάση του Βασιλιά, του Πρωθυπουργού και των ανθρώπων που συνάντησε… Ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική επίσκεψη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διπλωματικές πηγές, σύμφωνα με την εφημερίδα, εκτιμούν πως η στροφή του Τραμπ δεν ήταν τυχαία, αλλά ήρθε σε άμεση χρονική σχέση με τις συνομιλίες που είχε με τον Κάρολο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πιστεύεται ότι οι δύο άνδρες συζήτησαν εμπιστευτικά το ζήτημα της Ουκρανίας.

Ο βασιλιάς φιλοξένησε τον Τραμπ και τη σύζυγό του, Μελάνια, στο Κάστρο του Γουίνδσορ, περνώντας μαζί ολόκληρη την ημέρα. Στο επίσημο δείπνο που παρατέθηκε, ο μονάρχης έκανε ειδική μνεία στον πόλεμο στην Ουκρανία, με λόγια που πολλοί θεώρησαν ως πολιτική παρέμβαση.

Απευθυνόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο, ο Κάρολος τόνισε: «Οι χώρες μας έχουν μια άνευ προηγουμένου σχέση σε θέματα άμυνας, ασφάλειας και πληροφοριών. Σε δύο παγκόσμιους πολέμους σταθήκαμε μαζί απέναντι στην τυραννία. Σήμερα, καθώς η τυραννία απειλεί εκ νέου την Ευρώπη, στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας, μαζί με τους συμμάχους μας, για να αποτρέψουμε την επιθετικότητα και να διασφαλίσουμε την ειρήνη».

Το ίδιο ρεπορτάζ αποκαλύπτει και μια σημαντική παράμετρο της συνάντησης Ζελένσκι–Τραμπ στα Ηνωμένα Έθνη: ο Ουκρανός πρόεδρος, σύμφωνα με πηγές, ζήτησε την αποστολή πυραύλων Tomahawk — όπλων με δυνατότητα πλήγματος στη Μόσχα. Ο Ζελένσκι φέρεται να υποστήριξε ότι αυτό το στρατιωτικό πλεονέκτημα θα μπορούσε να πιέσει τον Πούτιν να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις για ειρήνη.

Παραμένει άγνωστο αν ο Τραμπ θα εγκρίνει το αίτημα, αν και, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου στον ιστότοπο Axios, η αμερικανική στάση φάνηκε πιο ευνοϊκή απ’ ό,τι στο παρελθόν.