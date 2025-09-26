Αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση ότι μια έφηβη 14 ετών πέθανε μετά από επιπλοκές που παρουσίασε, επειδή υποβλήθηκε σε πλαστική επέμβαση σε στήθη και γλουτούς. Μάλιστα, όλα έγιναν με την άδεια της μητέρας της ανήλικης, ενώ ο φίλος της πραγματοποίησε το χειρουργείο.

Θύμα είναι η 14χρονη Paloma Nicole Arellano Escobedo που άφησε την τελευταία της πνοή το Σάββατο σε νοσοκομείο στο Durango του Μεξικού, αφού βρισκόταν σε κώμα με εγκεφαλικό οίδημα και καρδιακά προβλήματα.

Η Paloma Nicole Arellano Escobedo

Σύμφωνα με τη New York Post, πριν από μια εβδομάδα, ο Víctor «N», πλαστικός χειρούργος και σύντροφος της μητέρας πραγματοποίησε την επέμβαση στο στήθος και την ανόρθωση γλουτών, καθώς η γυναίκα έπεισε το παιδί να αλλάξει το σώμα του. Το χειρουργείο έγινε στο ιατρείο του και χωρίς να έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα προστασίας, καθώς η επέμβαση ήταν παράνομη και δεν έπρεπε να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία.

Η κοπέλα παρουσίασε προβλήματα και λίγες μέρες μετά έπεσε σε κώμα, ενώ τελικά έχασε τη ζωή της.

Ο πατέρας της Carlos Arellano που είχε χωρίσει με τη μητέρα της μικρής δεν έμαθε την αλήθεια, έγραψε το αμερικανικό δημοσίευμα. Αντιθέτως, η πρώην σύζυγος υποστήριξε πως το παιδί τους νόσησε από κορονοϊό και πέθανε από επιπλοκές του COVID-19.

Η αλήθεια αποκαλύφθηκε την ημέρα της κηδείας και με οδυνηρό τρόπο. Το φέρετρο ήταν ανοιχτό και συγγενείς που έβλεπαν τακτικά την 14χρονη ενημέρωσαν τον πατέρα ότι τα στήθη του παιδιού του ήταν ιδιαίτερα φουσκωμένα, εικόνα ασύμβατη με την εμφάνιση που είχε πριν πεθάνει.

Ο πλαστικός χειρούργος Víctor «N»

Ο πατέρας θεωρώντας ότι ήταν υπερβολές πήγε να δει από κοντά και τότε η πρώην σύζυγος μαζί με τον φίλο της τον σταμάτησαν, ξεκινώντας καβγά μέσα στην εκκλησία. Με την επέμβαση συγγενών και φίλων τους ακινητοποίησαν και όταν ο πατέρας άνοιξε το φέρετρο έμεινε άφωνος.

Η κόρη του φαινόταν να έχει βάλει ψεύτικο στήθος και τότε ακολούθησαν δραματικές στιγμές. Ο πατέρας άρχισε να γδύνει τη σορό λίγο πριν μπει στο χώμα και είδε τα εμφυτεύματα που είχαν τοποθετηθεί στο παιδί του, όπως και τις ουλές στο σώμα. Αμέσως, τράβηξε φωτογραφίες και ειδοποίησε την αστυνομία, με τη γυναίκα και τον φίλο της να συλλαμβάνονται.

Οι δύο ενήλικες αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους, ενώ ο γιατρός τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων και ανακλήθηκε η άδεια του.