Η πρώτη πτήση στην Ιταλία που θα επιτρέπει στα μεγάλα σκυλιά να ταξιδεύουν στην καμπίνα αεροπλάνου στις εσωτερικές πτήσεις, εφόσον βρίσκονται σε ειδικούς μεταφορείς, είναι προγραμματισμένη για σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου.

Ο υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, σχολίασε: «είναι ένα βήμα μπροστά στον πολιτισμένο τρόπο μεταχείρισης των ζώων».

Η απόφαση έρχεται λίγους μήνες μετά την χαλάρωση των κανονισμών από το υπουργείο Μεταφορών, με την έγκριση της ιταλικής Αρχής πολιτικής αεροπορίας ENAC, που επιτρέπει πλέον στα μεγάλα σκυλιά να ταξιδεύουν στην καμπίνα δίπλα στους ιδιοκτήτες τους, αντί στο χώρο αποσκευών.

Μέχρι τώρα, οι αεροπορικές εταιρείες ακολουθούσαν διαφορετικούς κανόνες για τη μεταφορά κατοικιδίων, με πολλές low-cost να απαγορεύουν όλα τα ζώα στην καμπίνα, εκτός από τους σκύλους-οδηγούς.

Πέρυσι, πριν από την εφαρμογή των νέων κανόνων τον Μάιο, η ιταλική αεροπορική εταιρεία ITA Airways είχε αυξήσει το όριο βάρους για τα κατοικίδια στην καμπίνα από τα 8 στα 10 κιλά για εσωτερικές πτήσεις.

Τα νέα για την πρώτη πτήση με μεγάλα σκυλιά, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε ο Σαλβίνι σε ζωντανή μετάδοση του Italian Pet Summit.

Δεν διευκρίνισε ποια αεροπορική θα εκτελέσει την πτήση, ωστόσο η Corriere della Sera αναφέρει ότι θα είναι η ITA Airways και πως το δρομολόγιο Μιλάνο–Ρώμη θα αποτελέσει την «παρθενική» πτήση με ένα ή περισσότερα μεγάλα σκυλιά στην καμπίνα.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα σκυλιά πρέπει να βρίσκονται μέσα σε ειδικό μεταφορέα, «ασφαλισμένο κατάλληλα» στη θέση του αεροπλάνου. Το συνολικό βάρος ζώου και μεταφορέα δεν πρέπει να «ξεπερνά το μέγιστο βάρος που προβλέπεται για έναν μέσο επιβάτη», με τις αεροπορικές να καθορίζουν τα εισιτήρια και τους όρους μετακίνησης.

«Το ζήτημα των κατοικιδίων είναι έμμεσα και σημαντικά οικονομικό αλλά και κοινωνικό, λόγω όλων των συναισθηματικών και πρακτικών παραμέτρων» δήλωσε ο Σαλβίνι, προσθέτοντας: «Έχουμε ξεπεράσει το παλιό όριο των 8–10 κιλών για τις αερομεταφορές, και η είδηση αυτή έφερε ανακούφιση στην Ιταλία και προκάλεσε συζήτηση σε όλο τον κόσμο».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει αυξήσει τα πρόστιμα για οδηγούς που εγκαταλείπουν ζώα στην άκρη του δρόμου και ανακοίνωσε την πρόθεσή του να επιτρέψει στους εργαζόμενους του υπουργείου Μεταφορών να πηγαίνουν στη δουλειά με τα σκυλιά τους, στα πρότυπα σχετικού μέτρου που υιοθέτησε η ιταλική Γερουσία νωρίτερα φέτος.

Η απόφαση του ιταλικού αεροπορικού κλάδου για περισσότερη ελευθερία στα ταξίδια με κατοικίδια έρχεται την ίδια ώρα που οι ιταλικοί σιδηρόδρομοι διευκολύνουν ολοένα και περισσότερο τη μετακίνηση με σκύλους, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο.