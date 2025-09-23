Δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν χθες, Δευτέρα, στον ΟΗΕ για να στηρίξουν ένα παλαιστινιακό κράτος, μια διπλωματική στροφή- ορόσημο σχεδόν δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, παρά την έντονη αντίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης στη διάρκεια συνόδου που συνδιοργάνωσε το Παρίσι με τη Σαουδική Αραβία, ένα ορόσημο που θα μπορούσε να ενισχύσει το ηθικό των Παλαιστινίων, αλλά δεν μοιάζει ικανό να αλλάξει σημαντικά την κατάσταση επί του πεδίου.

Η πιο ακροδεξιά κυβέρνηση στην ιστορία του Ισραήλ έχει δηλώσει ότι δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, καθώς συνεχίζει τη μάχη της κατά της Χαμάς στη Γάζα μετά την πρωτοφανή επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης εναντίον του ισραηλινού εδάφους στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το Ισραήλ έχει προκαλέσει την καταδίκη της διεθνούς κοινότητας για τον τρόπο που διεξάγει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Γάζα, όπου περισσότεροι από 65.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου. Εξάλλου τις τελευταίες εβδομάδες ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε την ευρεία, χερσαία επιχείρησή του για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του θύλακα.

«Πρέπει να ανοίξουμε τον δρόμο για την ειρήνη», δήλωσε ο Μακρόν στην έναρξη της χθεσινής συνόδου.

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε την ίδια τη δυνατότητα μιας λύσης δύο κρατών, με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη να ζουν δίπλα δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια», τόνισε προτού ανακοινώσει την αναγνώριση από το Παρίσι ενός παλαιστινιακού κράτους, προκαλώντας το χειροκρότημα των παρευρισκόμενων.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ήταν μεταξύ των ομιλητών της συνόδου.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, η κυβέρνηση του οποίου αναγνώρισε το παλαιστινιακό κράτος το 2024, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters ότι η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από διάφορες χώρες τον τελευταίο καιρό είναι πολύ σημαντική.

«Έχουμε δύο χώρες (μόνιμα μέλη) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τη Βρετανία και τη Γαλλία, που αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης και κατά δεύτερον στη δυτική κοινωνία (….) υπάρχει σήμερα μια μεγάλη πλειοψηφία χωρών που ήδη αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος», εξήγησε.

Ο Μακρόν παρουσίασε το πλαίσιο για μια ανανεωμένη Παλαιστινιακή Αρχή η οποία θα πρέπει να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, ωστόσο ανέφερε την επίτευξη εκεχειρίας με το Ισραήλ και την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων που κρατά η Χαμάς ως προϋποθέσεις για τη λειτουργία γαλλικής πρεσβείας στην Παλαιστίνη.

Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που διεξάγεται αυτή την εβδομάδα, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, το Βέλγιο και το Μονακό ανακοίνωσαν χθες, Δευτέρα, ότι αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος.

Συνολικά περισσότερα από τα τρία τέταρτα των 193 χωρών μελών του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης.

«Καλούμε όσους δεν το έχουν πράξει ακόμη, να το κάνουν», δήλωσε ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς μιλώντας στη σύνοδο μέσω βιντεοσύνδεσης, καθώς οι ΗΠΑ δεν του παρείχαν βίζα για να μπορέσει να παραστεί διά ζώσης.

«Ζητάμε την υποστήριξή σας ώστε η Παλαιστίνη να γίνει πλήρες μέλος του ΟΗΕ», πρόσθεσε, ενώ υποσχέθηκε να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις και να προκηρύξει εκλογές σε διάστημα ενός έτους μετά την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.

Η αντιπροσωπεία που εκπροσωπεί το κράτος της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ έχει καθεστώς παρατηρητή και δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Για να γίνει πλήρες μέλος του ΟΗΕ η Παλαιστίνη θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου οι ΗΠΑ έχουν δικαίωμα βέτο.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ μποϊκόταραν τη χθεσινή σύνοδο. Ο Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ντάνι Ντανόν δήλωσε ότι το Ισραήλ θα εξετάσει πώς θα απαντήσει στις ανακοινώσεις των χωρών περί αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους μετά την επιστροφή του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου από τη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα.

«Αυτά τα ζητήματα θα έπρεπε να αποτελέσουν θέμα διαπραγμάτευσης μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων στο μέλλον», τόνισε ο Ντανόν.

Ο Νετανιάχου είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις 29 Σεπτεμβρίου στην Ουάσινγκτον.

Ευρωπαϊκός διχασμός

Αν και η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών πλέον αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος, δύο από τις μεγαλύτερες οικονομίες της ηπείρου, η Γερμανία και η Ιταλία, έχουν επισημάνει ότι δεν προτίθενται να κάνουν αυτή την κίνηση στο άμεσο μέλλον.

Η Γερμανία – ένθερμη υποστηρίκτρια του Ισραήλ λόγω του Ολοκαυτώματος—επικρίνει ολοένα και περισσότερο την ισραηλινή πολιτική, ωστόσο επιμένει ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους θα πρέπει να γίνει μετά το πέρας μιας πολιτικής διαδικασίας που θα καταλήξει στη λύση των δύο κρατών.

Παρά ταύτα, εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης υπογράμμισε χθες ότι το Ισραήλ δεν θα πρέπει να προχωρήσει σε νέες προσαρτήσεις κατεχόμενων παλαιστινιακών περιοχών.

Η Ιταλία εκτίμησε ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους θα είναι «αντιπαραγωγική».

Από την πλευρά του το Ισραήλ εξετάζει την προσάρτηση περιοχών της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης ως πιθανή απάντηση, όπως και τη λήψη συγκεκριμένων διμερών μέτρων εις βάρος του Παρισιού, όπως έχουν δηλώσει Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Τυχόν προσαρτήσεις νέων παλαιστινιακών εδαφών ενδέχεται να έχουν αντίθετα από τα επιθυμητά από το Ισραήλ αποτελέσματα και να το αποξενώσουν από χώρες της περιοχής, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ήδη τα Εμιράτα, η πιο σημαντική από οικονομική και διπλωματική άποψη χώρα από τα αραβικά κράτη που εξομάλυναν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ με βάση τις Συμφωνίες του Αβραάμ το 2020, έχει προειδοποιήσει ότι τυχόν νέες προσαρτήσεις θα υπονομεύσουν το πνεύμα της συμφωνίας.

Και οι ΗΠΑ έχουν απειλήσει με πιθανές επιπτώσεις όσες χώρες λαμβάνουν μέτρα εις βάρος του Ισραήλ.