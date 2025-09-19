Οι κυβερνήσεις Καναδά και Μεξικού επιδιώκουν η εμπορική συμφωνία τους με τις ΗΠΑ να καταστεί «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική», δήλωσε ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Πόλη του Μεξικού. .

«Είμαστε πιο δυνατοί μαζί», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τη μεξικανή πρόεδρο Κλαούδια Σέινμπαουμ.

Η τρέχουσα τριμερής συμφωνία – T-MEC κατά την ορολογία της κυβέρνησης του Μεξικού, CUSMA κατ’ αυτή του Καναδά, USMCA κατ’ αυτή των ΗΠΑ –, που υπογράφτηκε το 2020, αναμένεται να επανεξεταστεί το 2026, με φόντο τον εμπορικό πόλεμο που εξαπέλυσε η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον σχεδόν όλων των χωρών του κόσμου, μη εξαιρουμένων του Καναδά και του Μεξικού.

Αισιόδοξη εμφανίστηκε η Σέινμπαουμ

Η μεξικανή πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ δήλωσε χθες Πέμπτη «αισιόδοξη» για το μέλλον της εμπορικής συμφωνίας της βόρειας Αμερικής, που συνδέει τη χώρα της με τον Καναδά και τις ΗΠΑ κι αναμένεται να επανεξεταστεί προσεχώς, με φόντο τον εμπορικό πόλεμο που έχει εξαπολύσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Είμαι αισιόδοξη. Όχι μόνο εκ πεποιθήσεως, αλλά επειδή πιστεύω πως η εμπορική συμφωνία ανάμεσα στον Καναδά, τις ΗΠΑ και το Μεξικό (…) θα υπερισχύσει», ανέφερε κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον καναδό πρωθυπουργό.

