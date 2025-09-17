Πρόταση αναφορικά με τη σύναψη διμερούς συμφωνίας ασφαλείας που έχει υποβάλει η κυβέρνηση του Ισραήλ στη de facto κυβέρνηση της Συρίας εδώ και μήνες αναμένεται να συζητηθεί σήμερα, Τετάρτη 17/9 σε επίπεδο υπουργών στο Λονδίνο, αναφέρει ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, που επικαλείται δύο πηγές του ενήμερες σχετικά.

Η πρόταση του Ισραήλ είναι βασισμένη στη συμφωνία ειρήνης με την Αίγυπτο (1979), ωστόσο περιλαμβάνει «μαξιμαλιστικές» αξιώσεις από την ισραηλινή πλευρά, ιδίως επέκταση των λεγόμενων ουδέτερων ζωνών στα σύνορά τους, κατά το ρεπορτάζ.

Οι δύο κυβερνήσεις διεξάγουν τους τελευταίους μήνες διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, παρότι από τεχνική άποψη οι δύο χώρες παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ