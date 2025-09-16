Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε «απολύτως δικαιολογημένο» το πλήγμα που εξαπέλυσε η χώρα του στις 9 Σεπτεμβρίου εναντίον ηγετικών στελεχών της Χαμάς στο Κατάρ.

«Το Κατάρ συνδέεται με τη Χαμάς, τη φιλοξενεί, τη χρηματοδοτεί και έχει τη δυνατότητα να ασκήσει πίεση, αλλά επιλέγει να μην το κάνει. Κατά συνέπεια, η δράση μας ήταν απολύτως δικαιολογημένη», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Ισραηλινός ηγέτης τόνισε ότι το βασικό δίδαγμα από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 είναι η ανάγκη το Ισραήλ να αποκτήσει μια ανεξάρτητη πολεμική βιομηχανία, ώστε να μπορεί να αντέχει σε πιθανούς διεθνείς περιορισμούς στην προμήθεια οπλισμού.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε δύο εβδομάδες, μετά την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. «Ο Τραμπ με κάλεσε στον Λευκό Οίκο και θα τον συναντήσω μετά την ομιλία μου στον ΟΗΕ», ανέφερε.

