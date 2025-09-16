Η φεμινίστρια ακτιβίστρια Ιμπτισάμ Λάσγκαρ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 30 μηνών στο Μαρόκο, αφού ανάρτησε φωτογραφία της φορώντας μπλουζάκι με τη φράση «Allah is a lesbian» («Ο Αλλάχ είναι λεσβία»). Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για «προσβολή του Ισλάμ» και της επέβαλε πρόστιμο περίπου 4.027 λιρών.

Η ακτιβίστρια συνελήφθη τον περασμένο μήνα, με την Εισαγγελία του Πρωτοδικείου Ραμπάτ να ανακοινώνει: «Μετά από ανάρτηση γυναίκας στον λογαριασμό της στα κοινωνικά δίκτυα, η οποία την απεικονίζει να φορά μπλουζάκι με φράσεις προσβλητικές για το Θείο, συνοδευόμενη από λεζάντα που υβρίζει το Ισλάμ, διατάχθηκε έρευνα. Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, τέθηκε υπό κράτηση σύμφωνα με τον νόμο».

Στη φωτογραφία που δημοσιεύει η Daily Mail, η Λάσγκαρ χαμογελά, με τα χέρια στη μέση, φορώντας το επίμαχο μπλουζάκι. Η νομική της ομάδα έχει ήδη ασκήσει έφεση, ενώ αίτημα αποφυλάκισής της για λόγους υγείας απορρίφθηκε, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε συνεχή ιατρική αγωγή.

Η ακτιβίστρια και οι δράσεις της

Η Ιμπτισάμ Λάσγκαρ είναι ψυχολόγος ανάπτυξης, αλλά και γνωστή ακτιβίστρια φεμινίστρια και άθεη. Έχει οργανώσει πολυάριθμες διαμαρτυρίες στο Μαρόκο για τα δικαιώματα των γυναικών, τα ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα και την ανδρική βία.

Είναι συνιδρύτρια του κινήματος MALI (Mouvement alternatif pour les libertés individuelles), που διεκδικεί ατομικές ελευθερίες, όπως το δικαίωμα στην άμβλωση και τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που προκαλεί αντιδράσεις. Το 2013 συνδιοργάνωσε στο Ραμπάτ ένα δημόσιο «kiss-in» έξω από το κοινοβούλιο, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τρεις εφήβους που είχαν συλληφθεί επειδή δημοσίευσαν φωτογραφία με φιλί στο Facebook. Το 2012 είχε προσκαλέσει στη χώρα το «Women on Waves», την ολλανδική καμπάνια για το δικαίωμα στην άμβλωση, με το πλοίο-σύμβολο που προσφέρει συμβολικά ιατρικές αμβλώσεις και ενημέρωση.

Οργή και διαδικτυακές απειλές

Η ανάρτησή της στις 31 Ιουλίου προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα κοινωνικά δίκτυα. Πολλοί χρήστες την κατηγόρησαν ότι προσβάλλει το Ισλάμ και την εθνική ταυτότητα, με χαρακτηριστικά σχόλια όπως:

«Η ελευθερία της είναι προσβολή για όλους τους Μαροκινούς… Το μέρος αυτής της γυναίκας είναι πίσω από τα κάγκελα».

Η ίδια απάντησε μέσω ανάρτησης, καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε «κυβερνοεκφοβισμό, χιλιάδες απειλές βιασμού, θανάτου, ακόμα και εκκλήσεις για λιντσάρισμα και λιθοβολισμό».

Το νομικό πλαίσιο στο Μαρόκο

Σύμφωνα με τον νόμο του 2002, η ελευθερία του Τύπου και της έκφρασης περιορίζεται σε θέματα που αφορούν την κριτική προς το Ισλάμ, τη μοναρχία ή την εδαφική ακεραιότητα. Η παραβίαση αυτών μπορεί να επισύρει ποινές φυλάκισης.

Επιπλέον, όποιος θεωρηθεί ότι «προσπαθεί να κλονίσει την πίστη ενός μουσουλμάνου ή να τον προσηλυτίσει σε άλλη θρησκεία» κινδυνεύει με φυλάκιση 3 έως 6 μηνών και πρόστιμο.

Στο παρελθόν, δημοσιογράφοι έχουν καταδικαστεί για «προσβολή του Ισλάμ» μέσω άρθρων ή σατιρικών κειμένων.

Βαρύτατες κυρώσεις για «προσβολή του Ισλάμ»

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η «προσβολή» του Ισλάμ μπορεί να τιμωρηθεί με φυλάκιση από έξι μήνες έως δύο έτη και πρόστιμα που φτάνουν τις 40.000 λίρες.

Η υπόθεση της Λάσγκαρ έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στη μαροκινή κοινωνία, ανάμεσα σε όσους θεωρούν ότι η ακτιβίστρια ξεπέρασε τα όρια και σε εκείνους που υποστηρίζουν ότι διώκεται για τις ιδέες της και τον αγώνα της για ατομικές ελευθερίες.