Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν προτίθεται να διατάξει νέα αεροπορική επίθεση στο Κατάρ, μετά την πρωτοφανή επιδρομή της προηγούμενης εβδομάδας στη Ντόχα, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις στόχευσαν ηγετικά στελέχη της Χαμάς.

«Δεν θα πλήξει το Κατάρ» ξανά, είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, παρά την άρνηση του κ. Νετανιάχου να αποκλείσει νέες επιδρομές στη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Ιερουσαλήμ.