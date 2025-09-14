Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντελράχμαν αλ Θάνι, απηύθυνε σήμερα αυστηρή έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα, καλώντας την να επιδείξει συνέπεια απέναντι στο διεθνές δίκαιο και να σταματήσει να εφαρμόζει «δύο μέτρα και δύο σταθμά», ζητώντας την επιβολή κυρώσεων κατά του Ισραήλ για «τα εγκλήματά του».

Οι δηλώσεις του έγιναν μία ημέρα πριν από την έναρξη της έκτακτης συνόδου κορυφής στη Ντόχα, στην οποία θα συμμετάσχουν άραβες και μουσουλμάνοι ηγέτες, με στόχο την καταδίκη των πρόσφατων ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στη Ντόχα που στόχευσαν στελέχη της Χαμάς.

Σύμφωνα με προσχέδιο του τελικού ανακοινωθέντος της συνόδου, που έχει περιέλθει στη γνώση του Reuters, οι ηγέτες προσανατολίζονται στην καταδίκη της ισραηλινής επίθεσης, την οποία χαρακτηρίζουν ως αποσταθεροποιητική κλιμάκωση. Παράλληλα, εκφράζουν την αντίθεσή τους στις απόπειρες του Ισραήλ «να επιβάλει νέα πραγματικότητα στην περιοχή».

Ωστόσο, το προσχέδιο δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένα οικονομικά ή διπλωματικά μέτρα κατά του Ισραήλ, αν και το περιεχόμενο ενδέχεται να τροποποιηθεί μέχρι την επίσημη έναρξη της συνόδου κορυφής.

Πηγή: ΑΠΕ