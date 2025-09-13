Δείπνο στον πρωθυπουργό του Κατάρ, αλ Θάνι, παραχώρησε το βράδυ της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες αφού το Ισραήλ, σύμμαχος των ΗΠΑ, επιτέθηκε εναντίον ηγετικών στελεχών της Χαμάς στην Ντόχα.

Το Ισραήλ προσπάθησε να σκοτώσει τους πολιτικούς ηγέτες της Χαμάς σε επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον της Ντόχα την Τρίτη, ένα πλήγμα που κινδυνεύει να καταστρέψει τις υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ προσπάθειες να συναφθεί συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Το ισραηλινό πλήγμα καταδίκασαν χώρες της Μέσης Ανατολής όπως και άλλα κράτη εκτιμώντας ότι μπορεί να οξύνει την ένταση στην περιοχή.

Ο Τραμπ εξέφρασε την αποδοκιμασία του για το πλήγμα σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και παράλληλα προσπάθησε να καθησυχάσει τους ηγέτες του Κατάρ ότι δεν θα σημειωθούν άλλες τέτοιες επιθέσεις.

Στη συνάντηση μεταξύ του Ρεπουμπλικάνου και του πρωθυπουργού του Κατάρ σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλράχμαν αλ Θάνι συμμετείχε και ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ.

«Καταπληκτικό δείπνο με τον Αμερικανό πρόεδρο. Μόλις ολοκληρώθηκε», ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αποστολής του Κατάρ Χάμα αλ Μούφτα.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι το δείπνο πραγματοποιήθηκε, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί σε άλλες λεπτομέρειες.

Πηγή που ενημερώθηκε για τη συνάντηση δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν για το μέλλον του Κατάρ ως μεσολαβητή και την αμυντική συνεργασία του με τις ΗΠΑ μετά τα ισραηλινά πλήγματα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δυσαρεστήθηκε με την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, την οποία χαρακτήρισε μονομερή ενέργεια η οποία δεν προωθεί τα αμερικανικά ή τα ισραηλινά συμφέροντα.

Η Ουάσινγκτον βασίζεται στο Κατάρ, έναν ισχυρό σύμμαχό της στον Κόλπο. Εξάλλου η Ντόχα διαδραματίζει τον ρόλο του βασικού μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατά η παλαιστινιακή οργάνωση.

Την Τρίτη ο αλ Θάνι κατηγόρησε το Ισραήλ ότι προσπαθεί να σαμποτάρει το ενδεχόμενο ειρήνευσης, αλλά τόνισε ότι το Κατάρ θα συνεχίσει τον μεσολαβητικό του ρόλο.

Από τις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του ισραηλινού εδάφους, το Ισραήλ έχει βομβαρδίσει τη Συρία, τον Λίβανο, το Ιράν και την Υεμένη.

