Η δημόσια κατακραυγή που προκάλεσαν οι ακραίες δηλώσεις του παρουσιαστή του Fox News, Μπράιαν Κιλμίντ, σχετικά με τη θανάτωση αστέγων μέσω θανατηφόρας ένεσης, τον οδήγησε σε απολογία.

Την Κυριακή, ο Κιλμίντ εξέδωσε δήλωση με την οποία ζητά συγγνώμη για τα σχόλιά του, τα οποία χαρακτήρισε «εξαιρετικά αναίσθητα».

«Το πρωί συζητούσαμε για τη δολοφονία της Ιρίνα Ζαρούτσκα στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας και για το πώς να σταματήσουμε αυτού του είδους τις επιθέσεις από άστεγους, ψυχικά ασθενείς δράστες. Είπαμε για την ιδρυματοποίηση ή τη φυλάκιση τέτοιων ατόμων, ώστε να μην μπορούν να επιτεθούν ξανά», ανέφερε ο παρουσιαστής. My apology pic.twitter.com/VeoLkpDyPq — Brian Kilmeade (@kilmeade) September 14, 2025

Συνεχίζοντας, παραδέχθηκε ότι η αναφορά του στη θανατηφόρα ένεση ήταν λάθος και ακατάλληλη:

«Κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης, είπα λανθασμένα ότι θα έπρεπε να τους χορηγηθεί θανατηφόρα ένεση. Ζητώ συγγνώμη για αυτό το εξαιρετικά αναίσθητο σχόλιο».

Η αρχική του τοποθέτηση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ πολιτικοί και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έκαναν λόγο για απάνθρωπες και επικίνδυνες απόψεις.