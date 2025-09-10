Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία εξέφρασε τις ανησυχίες του για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά τα ισραηλινά πλήγματα στο Κατάρ.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης για την κλιμάκωση της έντασης με τη Ρωσία, ιδίως μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με ανάρτηση του Μακρόν στην πλατφόρμα Χ.

«Η στενή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών είναι κρίσιμη» και στα δύο μέτωπα, τόνισε ο γάλλος πρόεδρος.