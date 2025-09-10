Εστιατόριο στο Παρίσι τυλίχθηκε στις φλόγες το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς διαδηλωτές έχουν βγει στους δρόμους με σύνθημα «μπλοκάρουμε τα πάντα», εκφράζοντας την οργή τους απέναντι στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο, σε κεντρικό εστιατόριο του Παρισιού, ενώ τηλεοπτικές εικόνες δείχνουν φλόγες να «γλείφουν» την πρόσοψη του κτιρίου και ένας άνδρας εθεάθη να κατεβαίνει από σκαλωσιές στο διπλανό κτίριο.

Διαδηλωτές σε όλη τη Γαλλία διέκοψαν την κυκλοφορία, έκαψαν κάδους απορριμμάτων και σε ορισμένες περιπτώσεις συγκρούστηκαν με την αστυνομία την Τετάρτη, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με τις Αρχές, δεκάδες χιλιάδες αστυνομικοί και δυνάμεις ασφαλείας που είχαν αναπτυχθεί σε όλη τη χώρα απομάκρυναν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τα μπλόκα, με αποτέλεσμα η Γαλλία να μην έχει παραλύσει, παρά τα επεισόδια. Περίπου 300 διαδηλωτές συνελήφθησαν, όπως μεταδίδει το Reuters.

🔴 SUIVI – #FaitsDivers : Début d’#incendie dans un restaurant coréen près du Forum des #Halles à #Paris.

👉 Les pompiers sont rapidement intervenus, le sinistre est en cours de maîtrise. pic.twitter.com/BGfU424jdB — FranceNews24 (@FranceNews24) September 10, 2025

Διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία, εν μέσω πολιτικής κρίσης

Πολλοί διαδηλωτές στράφηκαν εναντίον του Μακρόν, ο οποίος ήδη αντιμετωπίζει πολιτική κρίση μετά την αντίδραση της αντιπολίτευσης που οδήγησε στην ήττα της κυβέρνησής του τη Δευτέρα στο κοινοβούλιο.

Protesters in France launched “Block Everything."



Buses torched, highways blocked, nearly 300 arrested.

PRES. MACRON = WARMONGER = DISASTER.



IT'S TIME FOR MACRON TO TAKE THE EXIT DOOR.pic.twitter.com/EMs8sLILKN — Steve Hanke (@steve_hanke) September 10, 2025

Ο πρόεδρος όρισε νέο πρωθυπουργό τον στενό του σύμμαχο, συντηρητικό Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα την Τετάρτη με την ίδια πρόκληση που είχε και ο προκάτοχός του: να περιορίσει το αυξανόμενο δημόσιο χρέος της χώρας.

«Τα ίδια πράγματα. Ο Μακρόν είναι το πρόβλημα, όχι οι υπουργοί. Πρέπει να φύγει», δήλωσε ο Φρεντ, εκπρόσωπος του κλάδου RATP του συνδικάτου CGT, σε διαδήλωση στο Παρίσι.

Δακρυγόνα και συγκρούσεις με την αστυνομία

Στην πρωτεύουσα, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον νεαρών που είχαν αποκλείσει την είσοδο σε λύκειο, ενώ πυροσβέστες απομάκρυναν καμένα αντικείμενα από οδόφραγμα. Η αστυνομία ανέφερε ότι απέτρεψε περίπου 1.000 διαδηλωτές από το να εισέλθουν στον σιδηροδρομικό σταθμό Gare du Nord.

French police tear gas 'Block Everything' protesters outside a Paris high school https://t.co/O1z7rRhThL pic.twitter.com/lDtJf9Rix0 — Reuters (@Reuters) September 10, 2025

«Περίμενα είτε διάλυση της Βουλής είτε έναν αριστερό πρωθυπουργό και δεν είχαμε τίποτα από τα δύο. Είναι απογοητευτικό», είπε η 18χρονη φοιτήτρια Λίζα Βενιέ, που συμμετείχε στις διαδηλώσεις κοντά στον σταθμό.

Διαδηλωτές έκαψαν λεωφορείο και επιτέθηκαν σε αστυνομικούς με πέτρες στην πόλη Ρεν

Στη Ρεν, διαδηλωτές έκαψαν λεωφορείο, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό, ο οποίος πρόσθεσε ότι σε ορισμένα σημεία επιτέθηκαν στην αστυνομία με βαριές πέτρες. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι στις πορείες που ήταν προγραμματισμένες για αργότερα μέσα στην ημέρα θα μπορούσαν να παρεισφρήσουν σκληροπυρηνικές ακροαριστερές ομάδες και να εκτραπούν σε βία.

Το κίνημα «μπλοκάρουμε τα πάντα» –μια ευρεία έκφραση δυσαρέσκειας χωρίς κεντρική ηγεσία, που οργανώνεται περιστασιακά μέσω των social media– εμφανίστηκε αρχικά τον Μάιο σε ακροδεξιούς κύκλους, σύμφωνα με ερευνητές και αξιωματούχους, αλλά στη συνέχεια πέρασε στον έλεγχο της αριστεράς και της άκρας αριστεράς.

Οι κινητοποιήσεις αυτές αντανακλούν τη λαϊκή αγανάκτηση για αυτό που οι διαδηλωτές θεωρούν δυσλειτουργική ελίτ που επιβάλλει επώδυνα μέτρα λιτότητας, θυμίζοντας τις διαδηλώσεις των «Κίτρινων Γιλέκων» το 2018.

Ένας δάσκαλος που συμμετείχε σε διαδήλωση στο Παρίσι είπε πως αντιτίθεται στις περικοπές που είχε σχεδιάσει ο πρώην πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού, οι οποίες οδήγησαν στην πτώση της κυβέρνησής του. «Ο Μπαϊρού έφυγε, αλλά οι πολιτικές του πρέπει να εξαλειφθούν», είπε ο Κριστόφ Λαλάντ, ζητώντας περισσότερη χρηματοδότηση για σχολεία και νοσοκομεία.

Σε άλλη διαδήλωση, ο συνδικαλιστής Αμάρ Λάγκα υπογράμμισε: «Η σημερινή μέρα είναι ένα μήνυμα προς όλους τους εργαζομένους της χώρας: δεν υπάρχει παραίτηση, ο αγώνας συνεχίζεται».

🔴 ALERTE INFO – #Paris : Un restaurant est en feu.



👉 Il se situe dans le quartier des Halles. Les forces de l’ordre ont évacué une à une les personnes qui se trouvaient encore à l'intérieur de l'établissement. (🎥 Cedriccanton) #BloquonsTout pic.twitter.com/ss4fZ8tN0D — FLASH INFO Ile-de-France (@info_Paris_IDF) September 10, 2025

Καμμένα λάστιχα και κάδοι, μπλόκα από κουκουλοφόρους, διακοπές κυκλοφορίας σε όλη τη Γαλλία – Στους δρόμους 80.000 αστυνομικοί

Στη Νάντη, διαδηλωτές απέκλεισαν αυτοκινητόδρομο με καμένα λάστιχα και κάδους, ενώ η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να τους απομακρύνει από κυκλικό κόμβο. Στο Μονπελιέ, διαδηλωτές έστησαν οδόφραγμα, πετώντας αντικείμενα στην αστυνομία που απάντησε με δακρυγόνα. Ένα μεγάλο πανό έγραφε «Παραιτήσου Μακρόν».

Η εταιρεία διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων Vinci ανέφερε διακοπές κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των Μασσαλίας, Μονπελιέ, Νάντης και Λυών.

Στο Μπορντό, περίπου 50 κουκουλοφόροι επιχείρησαν να στήσουν μπλόκο, ενώ στην Τουλούζη μια φωτιά που έσβησε γρήγορα προκάλεσε διακοπή στα δρομολόγια τρένων.

Συνολικά 80.000 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων 6.000 στο Παρίσι. Γαλλικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι 100.000 άνθρωποι αναμενόταν να λάβουν μέρος στις διαδηλώσεις.