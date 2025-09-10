Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, αναλαμβάνει καθήκοντα την Τετάρτη εν μέσω διαδηλώσεων σε ένδειξη της λαϊκής οργής κατά του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Οι διαδηλώσεις, με την ονομασία «Μπλοκάρουμε τα πάντα» (Bloquons tout), ενδέχεται να αποτελέσουν «βάπτισμα του πυρός» για τον 39χρονο Λεκορνί, στενό σύμμαχο του Μακρόν, ο οποίος τα τρία τελευταία χρόνια υπηρέτησε ως υπουργός Άμυνας, γράφει το France24.

Οι διαδηλωτές από το νέο κίνημα στη Γαλλία πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις σε αυτοκινητόδρομους, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος το πρωί της Τετάρτης, ενώ δεκάδες άτομα συνελήφθησαν καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας αναπτύχθηκαν σε όλη τη χώρα, όπως ανακοίνωσαν οι Aρχές.

Περίπου 6.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν κινητοποιηθεί στην πρωτεύουσα, όπου οι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσαν διάφορες δράσεις. Τα χαράματα, για παράδειγμα, γύρω στους εκατό νεαρούς μπλόκαραν ένα σταθμό λεωφορείων στο βόρειο Παρίσι, πριν επέμβουν οι δυνάμεις της τάξης.

De nouvelles tensions éclatent entre les manifestants et les policiers porte de Montreuil.#BloquonsTout #10septembre2025 pic.twitter.com/BDUJ0pRBKs — France 3 Paris/Ile-de-France (@France3Paris) September 10, 2025

Οι πρώτες δράσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στην ανατολική Γαλλία, με διαδηλωτές που έβαλαν φωτιά σε αντικείμενα σε μια γέφυρα κοντά στην Καν (βορειοανατολική Γαλλία).

Environ 800 personnes tentent de bloquer le périphérique au niveau de la porte de Montreuil. Ils sont dispersés par la police. #BloquonsTout #10septembre2025 pic.twitter.com/EbnFbeAVxF — France 3 Paris/Ile-de-France (@France3Paris) September 10, 2025

Η γαλλική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων κατά διαδηλωτών στη Μασσαλία, στη νότια Γαλλία, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης του κινήματος «Μπλοκάρουμε τα πάντα», αναφέρει το Associated Press.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Μπρουνό Ρεταγιό, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι σημειώθηκαν ορισμένα επεισόδια στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες.

Η αστυνομία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν γίνει 75 συλλήψεις κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, χωρίς να διευκρινιστεί σε ποια σημεία έγιναν ούτε οι λόγοι των συλλήψεων.

#BloquonsTout: Protest action is planned today all over #France 🇫🇷



➡️ In #Paris, a few young demonstrators are trying to block the ring road entrances to the capital.



But the police quickly removed them.



📍Porte de Montreuil #10septembre #F24 pic.twitter.com/NOEdTv1v0L — Katrine Lyngsø (@KatrineLyngso) September 10, 2025

France braces for day of disruption as 'Block Everything' protests against government's austerity measures, led by far-left activists, threaten to obstruct transport and other services pic.twitter.com/VnwxmYj5cB — TRT World Now (@TRTWorldNow) September 10, 2025

Σε πολυάριθμες πόλεις της δυτικής Γαλλίας, οι πρώτες απόπειρες αποκλεισμού σημειώθηκαν σε πολυσύχναστες διασταυρώσεις, κυρίως στη Νάντη.

Επίσης στην Τουλούζη (νοτιοδυτικά) περίπου 200 διαδηλωτές απέκλεισαν για λιγότερο από μία ώρα μια διασταύρωση με τη βοήθεια φρακτών και ελαστικών. Αναρτήθηκε επίσης ένα μαύρο πανώ με την επιγραφή «Μακρόν έκρηξη».

Πληροφορίες για τις διαδηλώσεις της Τετάρτης με τίτλο «Μπλοκάρουμε τα πάντα» κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το καλοκαίρι, προκαλώντας συγκρίσεις με το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» του 2018, που ξεκίνησε λόγω των αυξήσεων στα καύσιμα αλλά εξελίχθηκε σε ευρύτερη αντίδραση κατά του προέδρου Μακρόν και των οικονομικών του μεταρρυθμίσεων.

Μέλη του κινήματος «Μπλοκάρουμε τα πάντα», το οποίο –σύμφωνα με αναλυτές και αξιωματούχους– ξεκίνησε από δεξιές ομάδες προτού περάσει στον έλεγχο της αριστεράς και της άκρας αριστεράς, δήλωσαν ότι θεωρούν πως το πολιτικό σύστημα δεν εξυπηρετεί πλέον τον σκοπό του, αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

Οι διαδηλώσεις αυτές έρχονται να προστεθούν στο πολιτικό χάος στη Γαλλία. Σημειώνεται πως ο Μακρόν διόρισε τον Λεκορνί πρωθυπουργό το βράδυ της Τρίτης, μία ημέρα αφότου ο προκάτοχός του, Φρανσουά Μπαϊρού, έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή, γεγονός που τον ανάγκασε να παραιτηθεί μαζί με την κυβέρνησή του.

Ο Μπαϊρού σκόνταψε στην προσπάθειά του να εφαρμόσει ένα πακέτο μέτρων λιτότητας με στόχο τη μείωση του γαλλικού χρέους. Παραμένει ασαφές ποιους συμβιβασμούς σκοπεύει να προτείνει ο Λεκορνί προκειμένου να περάσει τον προϋπολογισμό.

Η επίσημη τελετή παράδοσης – παραλαβής εξουσίας ανάμεσα στον Μπαϊρού και τον Λεκορνί έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη το μεσημέρι.