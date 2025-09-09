«Τι θα κάνει τώρα ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν;». Όπως σημειώνουν οι New York Times σε ανάλυσή τους μετά τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, αυτή η ερώτηση είναι πάλι στο στόμα όλων στη Γαλλία αυτή την εβδομάδα, μετά την απώλεια της ψήφου εμπιστοσύνης της κυβέρνησης στην Εθνοσυνέλευση, το κάτω σώμα του κοινοβουλίου της χώρας, που ανάγκασε τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού και το υπουργικό του συμβούλιο να παραιτηθούν.

Ο Μπαϊρού, ένας κεντρώος σύμμαχος του Μακρόν, είχε ζητήσει την ψηφοφορία τον περασμένο μήνα. Ήλπιζε να πιέσει τους βουλευτές, καθώς προσπαθούσε να προωθήσει μέτρα περικοπής δαπανών με σκοπό την αντιμετώπιση του διογκούμενου χρέους της Γαλλίας. Ωστόσο, η προσπάθειά του απέτυχε.

Η πτώση της κυβέρνησης αφήνει τώρα τον Μακρόν με μια σειρά από ατελείς, ακόμα και δυσάρεστες επιλογές. Καθεμία από αυτές έχει τις δικές της προκλήσεις.

Η προεδρία είναι από πολλές απόψεις το πιο ισχυρό πολιτικό αξίωμα της Γαλλίας. Ωστόσο, οι πρωθυπουργοί και τα υπουργικά τους συμβούλια, που λογοδοτούν στην Εθνοσυνέλευση, είναι επίσημα υπεύθυνοι για την εσωτερική πολιτική, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού.

Τι μπορεί να κάνει τώρα ο Μακρόν:

Μια νέα κυβέρνηση

Η ταχύτερη λύση, και αυτή που προτιμά ο Μακρόν, είναι να διορίσει νέο πρωθυπουργό και να σχηματίσει νέο υπουργικό συμβούλιο. Το γραφείο του ανακοίνωσε μετά την ψηφοφορία της Δευτέρας ότι θα επιλέξει κάποιον «μέσα στις επόμενες ημέρες».

Το ερώτημα όμως είναι αν μια νέα κυβέρνηση θα τα καταφέρει καλύτερα από τις δύο που έπεσαν από τότε που ο πρόεδρος προκήρυξε πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές πέρυσι.

Από νομική άποψη, ο Μακρόν μπορεί να επιλέξει όποιον θέλει. Από πολιτική άποψη, όμως, πρέπει να επιλέξει κάποιον που θα γίνει αποδεκτός από τους 577 βουλευτές της Εθνοσυνέλευσης – τουλάχιστον για όσο διάστημα χρειάζεται για να περάσει ο προϋπολογισμός του 2026.

Ωστόσο, το πρόβλημα για οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση θα παραμείνει το ίδιο. Η κάτω βουλή του Κοινοβουλίου βρίσκεται σε αδιέξοδο μεταξύ τριών μεγάλων πολιτικών μπλοκ – μιας συλλογής αριστερών κομμάτων, μιας αδύναμης κεντροδεξιάς συμμαχίας και μιας εθνικιστικής, αντιμεταναστευτικής ακροδεξιάς.

Το αποτέλεσμα είναι η παράλυση.

Η εύρεση ενός πρωθυπουργού που να μπορεί να πλοηγηθεί σε αυτό το τοπίο είναι δύσκολη. Μέχρι τώρα, ο Μακρόν προτιμούσε κεντροδεξιούς πολιτικούς που θεωρούσε αρκετά ικανούς να επιβιώσουν, διατηρώντας παράλληλα τις βασικές του μεταρρυθμίσεις, όπως η αύξηση της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης. Μερικά από τα ονόματα που έχουν ακουστεί ως υποψήφιοι για τη θέση του πρωθυπουργού, όπως ο υπουργός Άμυνας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ταιριάζουν σε αυτό το προφίλ.

Ωστόσο, ο κ. Μακρόν θα μπορούσε επίσης να κλίνει προς τα αριστερά. Οι εικασίες έχουν επικεντρωθεί επίσης στον Ερίκ Λομπάρ, υπουργό Οικονομίας, ο οποίος έχει καλές σχέσεις με τους Σοσιαλιστές και ο οποίος πρόσφατα δήλωσε στη Financial Times ότι απαιτούνται συμβιβασμοί στον προϋπολογισμό.

Νέες εκλογές;

Ορισμένα πολιτικά κόμματα υποστηρίζουν ότι η απλή αντικατάσταση του Μπαϊρού δεν αρκεί. Αντ’ αυτού, προτρέπουν τον Μακρόν να προκηρύξει κοινοβουλευτικές εκλογές το συντομότερο δυνατό, με την ελπίδα ότι θα εξασφαλίσουν μια λειτουργική πλειοψηφία.

Ο Μακρόν, προς το παρόν, έχει αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο. Η κεντρώα συμμαχία του, η οποία προβλέπεται να χάσει έδρες σε πρόωρες εκλογές, δεν επιθυμεί να επιστρέψει στις κάλπες. Ωστόσο, το ακροδεξιό κόμμα «Εθνική Συσπείρωση» και το ακροαριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» θα συμμετείχαν με ενθουσιασμό, όπως σημειώνουν οι New York Times.

Μια πρόσφατη μελέτη του ινστιτούτου δημοσκοπήσεων IFOP διαπίστωσε ότι η Εθνική Συγκέντρωση και οι σύμμαχοί της θα λάμβαναν περίπου 32 έως 33% των ψήφων στον πρώτο γύρο των πρόωρων εκλογών, έναντι περίπου 25 έως 26% για την αριστερά, 15% για τον κεντρώο συνασπισμό και 13% για το mainstream συντηρητικό κόμμα.

Ωστόσο, η πρόβλεψη των τελικών αποτελεσμάτων στο γαλλικό σύστημα δύο γύρων είναι δύσκολη και παραμένει ασαφές εάν οι νέες εκλογές θα έσπαζαν το αδιέξοδο.

Ο πρόεδρος παραιτείται;

Μια ακόμη πιο ριζοσπαστική επιλογή θα ήταν η παραίτηση του Μακρόν, η οποία θα οδηγούσε σε πρόωρες προεδρικές εκλογές. Αυτό έχει συμβεί μόνο μία φορά στο παρελθόν στη σύγχρονη Πέμπτη Δημοκρατία της Γαλλίας, όταν ο Σαρλ ντε Γκολ παραιτήθηκε το 1969 ύστερα από ένα αποτυχημένο δημοψήφισμα.

Η «Ανυπότακτη Γαλλία», που εξακολουθεί να είναι εξοργισμένη με τον Μακρόν, επειδή αρνήθηκε να διορίσει πρωθυπουργό από την αριστερά, μετά την κατάκτηση των περισσότερων εδρών στις τελευταίες εκλογές, πιέζει για αυτή την επιλογή. Ακόμα και ορισμένοι πιο μετριοπαθείς πολιτικοί την υποστηρίζουν.

Υποστηρίζουν ότι ο Μακρόν, ο οποίος εξελέγη για πρώτη φορά το 2017, είναι υπεύθυνος για το αυξανόμενο χρέος της χώρας, ότι έχει γίνει ιδιαίτερα μη δημοφιλής για να κυβερνήσει αποτελεσματικά και ότι μόνο ένας νέος πρόεδρος με σαφή εντολή μπορεί να βγάλει τη χώρα από το πολιτικό τέλμα.

Μόνο το 15% του εκλογικού σώματος έχει εμπιστοσύνη στον Μακρόν, σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε αυτόν τον μήνα για το περιοδικό Le Figaro Magazine από την Verian Group.

Ωστόσο, ο Μακρόν έχει επανειλημμένα δεσμευτεί να ολοκληρώσει τη δεύτερη θητεία του, η οποία λήγει το 2027, και δεν μπορεί να διεκδικήσει άλλη.

Δύσκολος δρόμος μπροστά

Το γαλλικό Σύνταγμα δεν ορίζει χρονικό πλαίσιο για τον διορισμό πρωθυπουργού. Μέχρι να το κάνει ο Μακρόν, ο Μπαϊρού και το υπουργικό του συμβούλιο θα μπορούσαν να παραμείνουν σε καθήκοντα διαχειριστών. Ωστόσο, ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται να κινηθεί γρήγορα, κάτι που θα δώσει στη νέα κυβέρνηση περισσότερο χρόνο για να καταρτίσει το δικό της νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό.

Σε κάθε περίπτωση, ο δρόμος μπροστά φαίνεται δύσκολος.

Την Τετάρτη, ένα ετερόκλητο, ασυντόνιστο και ασαφές κίνημα με την ονομασία «Bloquons Tout» («Ας μπλοκάρουμε τα πάντα») καλεί τους διαδηλωτές να παραλύσουν τη Γαλλία.

Και στις 18 Σεπτεμβρίου, τα συνδικάτα έχουν καλέσει σε μαζικές απεργίες και διαδηλώσεις για να εκφράσουν την οργή τους για οποιονδήποτε προϋπολογισμό λιτότητας που, όπως λένε, θα επιβαρύνει άδικα τους εργαζομένους της κατώτερης και της μεσαίας τάξης.