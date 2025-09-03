Η γαλλική πολιτική είναι τόσο παραλυμένη, που η παραίτηση του προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, μια ιδέα που κάποτε συζητιόταν μόνο παρασκηνιακά, τώρα συζητείται ανοιχτά. Ωστόσο, ενώ η παραίτηση του Μακρόν θα προκαλούσε σεισμό στην ευρωπαϊκή διπλωματική σκηνή, υπάρχουν όλο και περισσότερες αμφιβολίες ότι θα έλυνε το αδιέξοδο που έχει οδηγήσει σε στασιμότητα τη Γαλλία, γράφει σε ανάλυσή του το Politico υπογραμμίζοντας πως τα προβλήματα της Γαλλίας φαίνεται να είναι βαθύτερα.

Ο Μακρόν ήδη αναζητά τον πέμπτο πρωθυπουργό του σε λιγότερο από δύο χρόνια, εν αναμονή της κατάρρευσης της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού τη Δευτέρα λόγω των αντιδημοφιλών μέτρων που έλαβε για τη μείωση του τεράστιου δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας.

Αλλά θα μπορούσε ένας νέος υποψήφιος πρωθυπουργός από τον Μακρόν να επιβάλει τη δημοσιονομική λιτότητα ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ που χρειάζεται η χώρα για να αποφύγει μια κρίση χρέους; Και θα μπορούσαν νέες πρόωρες εκλογές να φέρουν μια λειτουργική πλειοψηφία; Κανένα από τα δύο σενάρια δεν φαίνεται πιθανό, όπως αναφέρει το Politico τονίζοντας πως, ακόμα και αν ο Μακρόν παραιτηθεί, ο διάδοχός του θα βρεθεί αντιμέτωπος σίγουρα με τα ίδια εμπόδια.

Αντιμέτωπο με ένα σενάριο τύπου Ελλάδας βρίσκεται το Παρίσι

Για σχεδόν 70 χρόνια, τα θεσμικά όργανα της χώρας παρέμειναν σταθερά, ανεξάρτητα από το πόσο συχνά ο λαός έβγαινε στους δρόμους ή πόσο καιρό διαδήλωνε. Σήμερα όμως η νομοθετική εξουσία βρίσκεται σε αδιέξοδο, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό έχουν σταματήσει. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι νευρικές και ο ίδιος ο Μπαϊρού προειδοποιεί ότι το Παρίσι αντιμετωπίζει ένα σενάριο τύπου Ελλάδας, εκτός και αν περιορίσει τις δαπάνες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εθνική Συσπείρωση, Ζορντάν Μπαρντελά, και ο ηγέτης της ακροαριστεράς, Ζαν Λυκ Μελανσόν, των οποίων τα κόμματα κατέχουν συνολικά το ένα τρίτο των εδρών στην Εθνοσυνέλευση, ζητούν ανοιχτά την παραίτηση του προέδρου.

Η ευρύτερη συζήτηση σχετικά με την αποχώρησή του δεν είναι πλέον παράλογη και τώρα σε αυτή τη συζήτηση έχουν εμπλακεί αξιόπιστοι πολιτικοί σχολιαστές και ορισμένες προσωπικότητες από τον κεντροδεξιό χώρο. «Το ακούμε αυτό ακόμη και από φωνές κοντά στο στρατόπεδο του Μακρόν», δήλωσε ο Mathieu Gallard, δημοσκόπος της Ipsos France. «Η δυσφορία είναι πραγματική».

Ο Μακρόν εξακολουθεί να θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να παραδώσει τα όπλα, κυρίως επειδή η πρόωρη αποχώρησή του -δεν προβλέπονται προεδρικές εκλογές πριν από το 2027- δεν θα συμβάλει σε τίποτα στην επίλυση του χάους.

«Δεν έχω δει τόση αβεβαιότητα από τότε που ήμουν φοιτητής το 1968», δήλωσε ο Eric Chaney, πρώην επικεφαλής οικονομολόγος της ασφαλιστικής εταιρείας AXA, αναφερόμενος στις διαδηλώσεις του Μαΐου 1968 που παρέλυσαν τη Γαλλία και οδήγησαν σε βαθιές κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές. «Ξαφνικά, δεν ξέρεις τι συμβαίνει στην οικονομία σου, στην κυβέρνησή σου», τόνισε ο Chaney.

Οι δημοσκοπήσεις πάντως, σύμφωνα με το Politico, δείχνουν ότι νέες κοινοβουλευτικές εκλογές τις επόμενες εβδομάδες θα οδηγούσαν πιθανότατα σε ένα ακόμα κοινοβούλιο χωρίς πλειοψηφία, με μερικές περισσότερες έδρες για το ακροδεξιό κόμμα Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν.

Ο ισχυρογνώμων Μακρόν και η αγωνία για το μέλλον της «χώρας των startups»

Γνωστός για την ισχυρογνωμοσύνη του, ο Μακρόν έχει συχνά απορρίψει το ενδεχόμενο πρόωρης παραίτησης. Ο 47χρονος κεντρώος πολιτικός υπήρξε μια κυρίαρχη και ολοένα και πιο πολωτική δύναμη στη γαλλική πολιτική τα τελευταία οκτώ χρόνια, ενώ οι υποσχέσεις του να μετατρέψει τη χώρα σε «χώρα των startups» δεν έχουν εκπληρωθεί πλήρως.

Ο Γάλλος πρόεδρος γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι Γάλλοι πολιτικοί είναι διατεθειμένοι να παραμερίσουν τις διαφορές τους και να επιλύσουν το πρόβλημα του προϋπολογισμού για το καλό της χώρας.

«Ωστόσο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λάθος αν πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάζουν πρωθυπουργούς, να προκηρύσσουν νέες εκλογές και ακόμη και πρόωρες προεδρικές εκλογές χωρίς να καταπιούν το πικρό χάπι που οι διαδοχικές κυβερνήσεις του Μακρόν προσπάθησαν να χορηγήσουν», δήλωσε ο Chaney.

«Αν οι άνθρωποι αρχίσουν να πιστεύουν ότι η κατάσταση δεν είναι και τόσο άσχημη, ότι μπορούμε να ζήσουμε με τα ελλείμματα, τότε θα οδηγηθούμε σε μια πλήρη κρίση», συνέχισε ο πρώην επικεφαλής οικονομολόγος προειδοποιώντας πως «η Γερμανία θα αρχίσει να πιστεύει ότι η Γαλλία αποτελεί σοβαρό πρόβλημα και η ΕΚΤ δεν θα είναι σε θέση να βοηθήσει τη γαλλική κυβέρνηση να διαχειριστεί το χρέος της».

Έτοιμοι για το χάος που θα ακολουθήσει;

Ο Chaney εξηγεί πως η Γερμανία θα μπορούσε να θέσει όρους για οποιαδήποτε βοήθεια της ΕΚΤ στη Γαλλία.

Ωστόσο, το Politico αναφέρει πως, ακόμα και αν το Βερολίνο κατάφερνε να πιέσει και τελικά να πείσει το γαλλικό πολιτικό σύστημα, δεν μπορεί να διασφαλιστεί πως η Γαλλία θα ακολουθήσει τις προτροπές. Οι τρέχουσες φωνές για εθνική απεργία αποτελούν μια ένδειξη ενός όλο και πιο σκεπτικού και ανήσυχου κοινού που δεν έχει καμία διάθεση για θυσίες και λιτότητα.

Όσον αφορά την παραίτηση του Μακρόν, το Politico τονίζει πως η Γαλλία είναι μια χώρα που κατανοεί τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα μειονεκτήματα του διωγμού του αφεντικού. «Είναι εύκολο να ζητάνε την παραίτησή του, αλλά πρέπει να είναι έτοιμοι για το χάος που θα ακολουθήσει», καταλήγει το δημοσίευμα.