Παρά την προσπάθειά του να εξασφαλίσει την υποστήριξη των υπολοίπων κομμάτων για την ψήφο εμπιστοσύνης που έχει προγραμματιστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου, ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού παραδέχτηκε ότι οι συνομιλίες μπορεί να μην καταφέρουν να σώσουν την κυβέρνησή του.

«Ο συμβιβασμός είναι κάτι όμορφο, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι εφικτός», δήλωσε ο Μπαϊρού σε συνέντευξή του σε γαλλικά ειδησεογραφικά κανάλια την Κυριακή το βράδυ. Την τοποθέτησή του ακολούθησαν σχόλια αρκετών ηγετών της αντιπολίτευσης το Σαββατοκύριακο, τα οποία φάνηκαν να ακυρώνουν κάθε πιθανότητα υποστήριξής τους.

Η Γαλλία έχει περιέλθει σε μια οξεία πολιτική κρίση από τότε που ο Μπαϊρού προκήρυξε την ψήφο εμπιστοσύνης σε μια προσπάθεια να σπάσει το αδιέξοδο σχετικά με τις προγραμματισμένες περικοπές στον προϋπολογισμό. Τον Ιούλιο, ο πρωθυπουργός της χώρας πρότεινε περικοπές δαπανών ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ και αυξήσεις φόρων, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, είναι απαραίτητες για τη μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού στο 4,6% του οικονομικού προϊόντος από το αναμενόμενο 5,4% φέτος.

Ο Μπαϊρού δήλωσε την Κυριακή ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται και είπε ότι πιστεύει πως έχει ακόμα την ευκαιρία να πετύχει. «Το ζήτημα, το ερώτημα, δεν είναι η μοίρα του πρωθυπουργού ή του Φρανσουά Μπαϊρού», είπε. «Και δεν είναι καν η μοίρα της κυβέρνησης. Το ερώτημα είναι η μοίρα της Γαλλίας».

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι απεργίες των εργαζομένων που έχουν προγραμματιστεί για αυτόν τον μήνα σε συνδυασμό με την πιθανή αποπομπή του Μπαϊρού θα φέρουν για μία ακόμα φορά τον πρόεδρο Μακρόν σε ένα πολιτικό αδιέξοδο.

Ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης πιέζουν τον Μακρόν να «ξαναρίξει τα ζάρια» με νέες βουλευτικές εκλογές ή ακόμα και πρόωρες προεδρικές εκλογές. Ωστόσο, ο πρόεδρος της χώρας υποστηρίζει τα σχέδια του Μπαϊρού και επέμεινε ότι δεν θα παραιτηθεί πριν από τη λήξη της θητείας του το 2027.

Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρει το Bloomberg, μια πιθανή πτώση του Γάλλου πρωθυπουργού αναμένεται να εντείνει τις αμφιβολίες για το αν οποιαδήποτε γαλλική κυβέρνηση μπορεί να περιορίσει το μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα στην ευρωζώνη.