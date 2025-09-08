Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν «θα διορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες», μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού η οποία δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων αναφέρεται ότι ο πρόεδρος Μακρόν «θα δεχθεί αύριο (Τρίτη) τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού για να λάβει την παραίτηση της κυβέρνησης του», η οποία δεν εξασφάλισε ψήφο εμπιστοσύνης μετά την παρουσίαση σχεδίου προϋπολογισμού λιτότητας.

Δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνηση Μπαϊρού

Έπεσε η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαιρού στη Γαλλία, αφού δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση (194 υπέρ έναντι 364 κατά) με αποτέλεσμα η χώρα να βυθίζεται ξανά στη δίνη πολιτικής κρίσης και τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να αναζητεί για πέμπτη φορά πρωθυπουργό μέσα σε λιγότερο από δυο χρόνια.

Ο 74χρονος Μπαϊρού είχε αναλάβει την πρωθυπουργία πριν από μόλις εννέα μήνες. Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στο περιβάλλον του, ο Μπαϊρού σκοπεύει να υποβάλει την παραίτησή του αύριο το πρωί. Είχε ζητήσει απροσδόκητα ψήφο εμπιστοσύνης, φιλοδοξώντας να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική υποστήριξη για τη στρατηγική του με στόχο τη μείωση του ελλείμματος – που ανέρχεται στο 5,8% του γαλλικού ΑΕΠ, δηλαδή σχεδόν διπλάσιο από το όριο της ΕΕ – και του δημόσιου χρέους (114% του ΑΕΠ).

Ωστόσο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν υποστήριξαν τις σχεδιαζόμενες περικοπές ύψους 44 δισεκ. ευρώ στον προϋπολογισμό του επόμενους έτους. «Αυτή η στιγμή σηματοδοτεί το τέλος της αγωνίας για μια κυβέρνηση-φάντασμα», δήλωσε η ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, πιέζοντας για πρόωρες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες ο πρόεδρος Μακρόν έχει αποκλείσει μέχρι στιγμής.

«Σήμερα είναι μια ημέρα ανακούφισης για εκατομμύρια Γάλλους, ανακούφισης για την αποχώρησή σας», δήλωσε η Ματίλντ Πανό, επικεφαλής της Κ.Ο. της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» του Ζαν-Λυκ Μελανσόν πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Με δεδομένη την άρνηση αυτών των δύο κομμάτων να συνεργαστούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τον πρόεδρο Μακρόν, η πλέον πιθανή λύση που διαφαίνεται για τον σχηματισμό βιώσιμης κυβέρνησης είναι η συνεργασία των κομμάτων τα οποία στήριξαν την απερχόμενη κυβέρνηση μαζί με με ένα τμήμα των κομμάτων της Αριστεράς, αρχής γενομένης από το Σοσιαλιστικό. Με άλλα λόγια, ο σχηματισμός ενός κυβερνητικού σχήματος που λίγο-πολύ θα έχει είτε την ανοχή είτε τη στήριξη όλων των κομμάτων που βρίσκονται πιο αριστερά από την Λεπέν και πιο δεξιά από τον Μελανσόν.