O Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον Σεμπαστιάν Λεκορνί στη θέση του πρωθυπουργού, μετά την παραίτηση του Φρανσουά Μπαϊρού. Η είδηση μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο BFM.

Ο πρώην Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, Σεμπαστιάν Λεκορνί καλείται να αναλάβει μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή. Είναι ο πέμπτος πρωθυπουργός που αναλαμβάνει τα ηνία της χώρας μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, γεγονός που υπογραμμίζει την πολιτική αστάθεια στη Γαλλία.

Το άμεσο και μεγαλύτερο στοίχημα του νέου πρωθυπουργού είναι η έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού από το κοινοβούλιο. Μια κρίσιμη πρόκληση, δεδομένου ότι η κυβέρνηση του Μακρόν δεν διαθέτει πλειοψηφία, κάτι που καθιστά το έργο του Σεμπαστιάν Λεκορνί ιδιαίτερα απαιτητικό.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί διετέλεσε υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων στις κυβερνήσεις των: Ελιζαμπέτ Μπορν, Γκαμπριέλ Ατάλ, Μισέλ Μπαρνιέ και Φρανσουά Μπαϊρού.

Πριν από την ανάληψη του Υπουργείου Ενόπλων Δυνάμεων το 2022, είχε υπηρετήσει ως Υπουργός Υπερπόντιων Εδαφών, Υπουργός Τοπικών Αρχών και Υπουργός Οικολογικής Μετάβασης σε προηγούμενες κυβερνήσεις.