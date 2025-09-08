Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης του Ισραήλ Γιαΐρ Λαπίντ με δηλώσεις του την χθες, Κυριακή, 7/9 κατηγόρησε για ακόμη μία φορά την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου πως ματαιώνει τις διπλωματικές προσπάθειες με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.

«Υπάρχει συμφωνία για τους ομήρους πάνω στο τραπέζι. Μπορεί να συναφθεί, πρέπει να συναφθεί», επέμεινε ο κ. Λαπίντ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του Γες Ατίντ («Κόμμα για το Μέλλον») στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Times of Israel.

Αναφερόταν στις προσπάθειες των διεθνών μεσολαβητών να εξασφαλιστεί συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς σε έμμεσες διαπραγματεύσεις, που θα προβλέπει την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων και – δυνητικά μόνιμη – κατάπαυση του πυρός.

Εν μέσω επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού με διακηρυγμένο στόχο την κατάληψη της πόλης της Γάζας, οι διεθνείς μεσολαβητές – Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ – εντείνουν το τελευταίο διάστημα τις προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης μέσω έμμεσων διαπραγματεύσεων.

Ο Γιαΐρ Λαπίντ σημείωσε πως ανώτεροι αξιωματούχοι των κρατών αυτών έχουν επικοινωνήσει μαζί του και έχουν εκφράσει την απορία τους για το ότι δεν παίρνουν καμιά απάντηση από την κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου.

«Μου είπαν: “Δεν καταλαβαίνουμε. Δεν έχουμε λάβει οποιαδήποτε απάντηση. Ούτε θετική — ούτε καν αρνητική. Το Ισραήλ απλά δεν απαντά”», τόνισε ο κ. Λαπίντ, κατά το δημοσίευμα.

Πάντα σύμφωνα με τον κ. Λαπίντ, η Χαμάς τονίζει στους μεσολαβητές πως είναι ανοικτή τόσο σε συνολική όσο και σε επιμέρους συμφωνία.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν κατά τη διάρκεια της εφόδου του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, 47 παραμένουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους όμως 27 θεωρείται πως είναι νεκροί από τον ισραηλινό στρατό. Οι περισσότεροι πιστεύεται πως κρατούνται σε υπόγειες σήραγγες στην πόλη της Γάζας.

Συγγενείς ομήρων και, σύμφωνα με τον ισραηλινό Τύπο, ακόμη και κορυφαία στελέχη της στρατιωτικής ιεραρχίας έχουν εκφράσει την ανησυχία ότι η επιχείρηση θα θέσει τις ζωές όσων απομένουν ζωντανοί σε κίνδυνο.

Πηγή: ΑΠΕ