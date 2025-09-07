Ένας αντιναύαρχος και πέντε εν ενεργεία πεζοναύτες, καθώς και πολλοί επιχειρηματίες, συνελήφθησαν στο Μεξικό με την κατηγορία ότι εμπλέκονται σε ένα μεγάλο δίκτυο διακίνησης κλεμμένων καυσίμων, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η κλοπή των καυσίμων ή «ουατσικολέο», όπως την αποκαλούν στο Μεξικό, έχει εξελιχθεί σε μια από τις κυριότερες δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα. Κατά κύριο λόγο, τα καύσιμα αντλούνται από αγωγούς που ανήκουν στη δημόσια πετρελαϊκή εταιρεία Pemex.

Οι συλληφθέντες είναι ο αντιναύαρχος Μανουέλ Ρομπέρτο Φαρίας Λαγκούνα, πέντε μέλη του Πολεμικού Ναυτικού και επτά επιχειρηματίες και πρώην τελωνειακοί, ανέφερε ο υπουργός Ασφαλείας Ομάρ Γκαρσία Αρφούτς σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Τον Μάρτιο είχαν κατασχεθεί 10 εκατομμύρια λίτρα ντίζελ που είχαν κλαπεί από την Πολιτεία Ταμαουλίπας. Οι έρευνες που ακολούθησαν αποκάλυψαν την ύπαρξη μιας οργάνωσης, βασική δραστηριότητα της οποίας ήταν η κλοπή και η παράνομη πώληση καυσίμων.

Ο αντιναύαρχος Φαρίας Λαγκοόυνα ήταν στο παρελθόν ιδιαίτερος γραμματέας του επικεφαλής του γενικού επιτελείου Ναυτικού. Σύμφωνα με μεξικανικά μέσα ενημέρωσης θεωρείται προσκείμενος στον ναύαρχο Ραφαέλ Οχέδα Ντουράν, που ήταν υπουργός Πολεμικού Ναυτικού επί προεδρίας του Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ (2018-24).

«Σε καμία περίπτωση δεν θα ανεχθούμε τη διαφθορά» τόνισε ο νυν υπουργός, Ραϊμούνδο Μοράλες.

Η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης της προέδρου Κλαούντια Σεϊνμπάουμ.

