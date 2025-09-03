Ανοιχτή σε συνομιλίες με το Κίεβο παραμένει η Ρωσία, όπως τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, τονίζοντας ότι πρέπει να αναγνωριστούν οι νέες εδαφικές πραγματικότητες και να εγκαθιδρυθούν νέα συστήματα ασφάλειας σε διεθνές επίπεδο.

«Για να είναι διαρκής η ειρήνη, πρέπει να αναγνωριστούν οι νέες εδαφικές πραγματικότητες και να επικυρωθούν με διεθνείς νομικούς όρους», είπε χαρακτηριστικά ο Λαβρόφ στην ινδονησιακή εφημερίδα Kompas, σύμφωνα με δημοσίευση στον ιστότοπο του ρωσικού ΥΠΕΞ.

«Πρέπει να εγκαθιδρυθεί νέο σύστημα εγγυήσεων ασφαλείας για τη Ρωσία και την Ουκρανία ως αναπόσπαστο στοιχείο πανηπειρωτικής αρχιτεκτονικής ίσης και αδιαίρετης ασφάλειας στην Ευρασία», είπε.

Αναφερόμενος έμμεσα στη συνεχιζόμενη εναντίωση της Μόσχας στην ένταξη της Ουκρανίας στο NATO, ο Λαβρόφ επέμεινε στο ότι «η χώρα αυτή πρέπει να είναι ουδέτερη, αδέσμευτη και να έχει καθεστώς μη πυρηνικής χώρας».

Το Κίεβο αντιτείνει πως δεν επαφίεται στη ρωσική ηγεσία να αποφασίζει πού θα ενταχθεί ή όχι η χώρα. Το NATO λέει πως δεν μπορεί να προβάλλεται βέτο από ρωσικής πλευράς στην ένταξη της στρατιωτικής συμμαχίας που ιδρύθηκε το 1949 για την αντιμετώπιση του συνασπισμού της τότε Σοβιετικής Ένωσης.

Επιπλέον, ο Λαβρόφ είπε πως οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ρωσίας και της Ουκρανίας παραμένουν σε άμεση επαφή. «Αναμένουμε οι διαπραγματεύσεις να συνεχιστούν», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σχεδόν τρεις εβδομάδες αφού υποδέχθηκε στην Αλάσκα τον Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ξανά «πολύ απογοητευμένος» από τον Ρώσο πρόεδρο, επειδή δεν έχει οργανωθεί ακόμη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να τελειώσει ο πόλεμος, χωρίς να ανακοινώσει πάντως νέες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας. Η Μόσχα τονίζει πως για να διεξαχθεί συνάντηση, πρέπει να έχει γίνει διεξοδική προετοιμασία της και από τις δύο πλευρές, οι θέσεις των οποίων απέχουν πάρα πολύ για να πλησιάσουν σε συμφωνία.

