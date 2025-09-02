Οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν ξεπέρασαν τους 1.400 την Τρίτη, ενώ περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον Zabihullah Mujahid, εκπρόσωπο της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

Οι διασώστες δίνουν «αγώνα ενάντια στον χρόνο» για να φτάσουν στην ορεινή και απομακρυσμένη περιοχή που καταστράφηκε από τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ την Κυριακή, δήλωσε αξιωματούχος του ΟΗΕ, προειδοποιώντας για μεγάλη αύξηση του αριθμού των θυμάτων.

Ο σεισμός έπληξε αρκετές επαρχίες, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Κατέστρεψε χωριά και παγίδευσε ανθρώπους κάτω από τα ερείπια σπιτιών που ήταν κατασκευασμένα κυρίως από πλίνθους και ξύλο και δεν μπόρεσαν να αντέξουν το σοκ. Το δύσβατο έδαφος εμποδίζει τις προσπάθειες διάσωσης και παροχής βοήθειας, όπως σημειώνει το Associated Press.

«Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τον λαό του Αφγανιστάν που αντιμετωπίζει πολλαπλές κρίσεις, πολλαπλά σοκ, και η ανθεκτικότητα των κοινοτήτων έχει εξαντληθεί», δήλωσε ο Indrika Ratwatte, μόνιμος συντονιστής του ΟΗΕ για το Αφγανιστάν.

Κατά την ομιλία του, προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση. «Πρόκειται για αποφάσεις ζωής και θανάτου, ενώ αγωνιζόμαστε ενάντια στον χρόνο για να φτάσουμε στους ανθρώπους».

Είναι ο τρίτος μεγάλος σεισμός από την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν το 2021 και η τελευταία κρίση που πλήττει το Αφγανιστάν, το οποίο ταλανίζεται από τις βαθιές περικοπές στη χρηματοδότηση της βοήθειας, την αδύναμη οικονομία και τα εκατομμύρια των ανθρώπων που επιστρέφουν αναγκαστικά από το Ιράν και το Πακιστάν.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν, η οποία αναγνωρίζεται μόνο από τη Ρωσία, έχει ζητήσει βοήθεια από ξένες κυβερνήσεις και τον ανθρωπιστικό τομέα.