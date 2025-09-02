Το Αφγανιστάν μετρά ήδη 1.124 νεκρούς από τον ισχυρό σεισμό των 6 βαθμών που σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στο ανατολικό Αφγανιστάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αφγανική πτέρυγα της Ερυθράς Ημισελήνου, ανθρωπιστική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην περιοχή.

Τουλάχιστον 3.251 άνθρωποι τραυματίστηκαν και πάνω από 8.000 σπίτια καταστράφηκαν από τον σεισμό, πρόσθεσε η οργάνωση αυτή.

Διασώστες με ελικόπτερα συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια απομακρυσμένων χωριών στο ανατολικό Αφγανιστάν.

Υπάρχουν φόβοι ότι άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια των σπιτιών τους μετά τον σεισμό που έπληξε την περιοχή κοντά στα σύνορα της χώρας με το Πακιστάν.

Οι Αρχές συνέχισαν τις έρευνες από αέρος για δεύτερη ημέρα, την Τρίτη, καθώς οι δρόμοι ήταν μπλοκαρισμένοι από συντρίμμια και το ορεινό ανάγλυφο των πληγεισών περιοχών δυσχέραινε τις χερσαίες μετακινήσεις, όπως αναφέρει το βρετανικό BBC.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν έχει ζητήσει διεθνή βοήθεια. Ο ΟΗΕ έχει αποδεσμεύσει έκτακτα κονδύλια, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί να προσφέρει βοήθεια ύψους 1 εκατομμυρίου λιρών.

Ο σεισμός της Κυριακής ήταν ένας από τους ισχυρότερους που έπληξαν το Αφγανιστάν τα τελευταία χρόνια.

Το 2023, περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από μια σειρά σεισμών που έπληξαν το δυτικό Αφγανιστάν, κοντά στην πόλη Χεράτ.

Οι επιζώντες του σεισμού της Κυριακής μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στο Τζαλαλαμπάντ, το οποίο ήταν ήδη υπερφορτωμένο με εκατοντάδες ασθενείς καθημερινά, ακόμα και πριν από την καταστροφή.

Έβγαλε μόνος του τα νεκρά παιδιά του από τα ερείπια

Ο Μιρ Ζαμάν είπε στο BBC ότι έβγαλε μόνος του τα νεκρά παιδιά του από τα ερείπια.

«Ήταν σκοτεινά. Δεν υπήρχε φως. Κάποιος μου δάνεισε μια λάμπα και μετά χρησιμοποίησα ένα φτυάρι και μία αξίνα για να τα ξεθάψω. Δεν υπήρχε κανείς να με βοηθήσει, γιατί όλοι είχαν πληγεί. Τόσο πολλοί άνθρωποι πέθαναν στο χωριό μου. Μερικοί είναι ακόμη θαμμένοι. Ολόκληρες οικογένειες έχουν πεθάνει», είπε.

Ο πιο πρόσφατος σεισμός έπληξε το Αφγανιστάν, το οποίο ήδη βιώνει μια σοβαρή ξηρασία και αυτό που ο ΟΗΕ αποκαλεί ως μια άνευ προηγουμένου κρίση πείνας.

Η χώρα έχει επίσης υποστεί μαζικές περικοπές στην παροχή βοήθειας, ειδικά από τις ΗΠΑ φέτος, γεγονός που μειώνει περαιτέρω τη βοήθεια που θα μπορούσαν να λάβουν πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους. Αυτή η καταστροφή δεν θα μπορούσε να συμβεί σε χειρότερη στιγμή.