Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό στο Αφγανιστάν έχει ξεπεράσει τους 800, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, με την πλειονότητα των θανάτων να σημειώνεται στην απομακρυσμένη επαρχία Κουνάρ.

Επιπλέον, έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 2.700 άνθρωποι, δήλωσε ο εκπρόσωπος Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ σε συνέντευξη Τύπου στην Καμπούλ.

Κάτοικος της περιοχής Νουργκάλ, μία από τις πλέον πληγείσες στην Κουνάρ, είπε ότι σχεδόν ολόκληρο το χωριό κατέρρευσε από τη δύναμη του σεισμού.

«Παιδιά είναι κάτω από τα συντρίμμια. Οι ηλικιωμένοι είναι κάτω από τα συντρίμμια. Νέοι άνθρωποι είναι κάτω από τα συντρίμμια», είπε ο κάτοικος, που δεν αποκάλυψε το όνομά του, στο Associated Press.

«Χρειαζόμαστε βοήθεια εδώ», ικέτευσε. «Χρειαζόμαστε κόσμο να έρθει εδώ και να μας βοηθήσει. Να βγάλουμε τους ανθρώπους που είναι θαμμένοι. Δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να απομακρύνει τα πτώματα κάτω από τα χαλάσματα».

«Υπάρχει θάνατος σε κάθε σπίτι», λέει κάτοικος της Κουνάρ που έχασε τα πέντε του παιδιά

Ο Μουχαμάντ Αζίζ, εργάτης από την περιοχή Νουρ Γκιουλ της Κουνάρ, δήλωσε, σύμφωνα με τον Guardian, ότι 10 συγγενείς του, μεταξύ αυτών και τα πέντε παιδιά του, σκοτώθηκαν στον σεισμό, ενώ πολλοί κάτοικοι του χωριού του παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

«Οι φτωχοί άνθρωποι αυτής της περιοχής έχουν χάσει τα πάντα», είπε. «Υπάρχει θάνατος σε κάθε σπίτι και κάτω από κάθε σκεπή υπάρχουν πτώματα. Τα σπίτια από λάσπη εξαφανίστηκαν, η καταστροφή είναι παντού. Ο κόσμος ζητά απεγνωσμένα βοήθεια».

Περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι πιθανόν ένιωσαν ισχυρή ή πολύ ισχυρή δόνηση μετά τον σεισμό της Κυριακής, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), το οποίο κατέγραψε τουλάχιστον πέντε μετασεισμούς στη διάρκεια της νύχτας.

Κατολισθήσεις και πλημμύρες από τον σεισμό στο Αφγανιστάν

Υπενθυμίζεται ότι ο σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ έπληξε τέσσερις επαρχίες της ανατολικής χώρας γύρω στα μεσάνυχτα της Κυριακής, με την ορεινή περιοχή της Κουνάρ να είναι η πιο βαριά πληγείσα, προκαλώντας κατολισθήσεις και πλημμύρες.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 27 χλμ. από την εμπορική πόλη Τζαλαλαμπάντ, την πέμπτη μεγαλύτερη πόλη του Αφγανιστάν, και περίπου 140 χλμ. από την πρωτεύουσα Καμπούλ.

Από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021, η ξένη βοήθεια προς το Αφγανιστάν έχει μειωθεί δραστικά, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο την ικανότητα της ήδη φτωχοποιημένης χώρας να ανταποκριθεί σε τέτοιες καταστροφές.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περίπου το 85% του πληθυσμού ζει με λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα.

ΟΗΕ: Το Αφγανιστάν ήδη βιώνει «πολλαπλές κρίσεις»

Το Αφγανιστάν υποφέρει ήδη από μια «πολλαπλότητα κρίσεων» υπό την κυβέρνηση των Ταλιμπάν, δήλωσε στον Sky News ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, Φίλιπο Γκράντι.

Ο Γκράντι χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ τραγική», τονίζοντας ότι η χώρα ήδη πλήττεται από «μεγάλη ξηρασία», ενώ το Ιράν έχει «στείλει πίσω σχεδόν 2 εκατομμύρια ανθρώπους» και το Πακιστάν «απειλεί να κάνει το ίδιο».

«Έχουμε ελάχιστες πληροφορίες μέχρι στιγμής, αλλά ήδη υπάρχουν αναφορές για εκατοντάδες νεκρούς και πολύ περισσότερους άστεγους», είπε.

«Είναι εξαιρετικά δύσκολο να κινητοποιηθούν πόροι εξαιτίας των Ταλιμπάν. Πρόκειται για μια τέλεια καταιγίδα», πρόσθεσε.