Μπορεί οι Χάμπος Κωστούλας και Χρήστος Μουζακίτης να θεωρούνται και να είναι τα μεγαλύτερα αστέρια που έβγαλε η Ακαδημία του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια, όμως στο Λιμάνι περιμένουν πωληση-ρεκόρ από έναν άλλον ποδοσφαιριστή τους.

Πρόκειται για ξένο παίκτη, που παρά το νεαρό της ηλικίας του είναι εντυπωσιακός μέσα στο γήπεδο, έχει δείξει ήδη ότι μπορεί να σταθεί ακόμα και στο επίπεδο Champions League, ενώ το όνομά του φιγουράρει στις λίστες κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων. Διαβάστε ποιος είναι και τι ετοιμάζουν οι Πειραιώτες στο Sportdog.gr