Κυματιστά μακριά μαλλιά ξανθά ή και σπανιότερα, μαύρα. Βαρύ μακιγιάζ, χαρακτηριστικά τονισμένα με διάφορα ενέσιμα: όπως το πλήθος των γυναικών MAGA, η Μελίσα Ρέιν Λάιβλι φέρει στο πρόσωπο τη σφραγίδα της ιδεολογίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Με την εμφάνιση του κινήματος Make America Great Again, «απλώς βρήκα τη φυλή μου», εξηγεί η ιδρύτρια της συμβουλευτικής εταιρείας επικοινωνίας «America First» που υπόσχεται υπηρεσίες κατά της κουλτούρας woke.

«Αυτό απλώνεται πέρα από την πολιτική. Αγγίζει τη φιλία, τις αισθηματικές σχέσεις, τις επιχειρηματικές σχέσεις… Το look MAGA στέλνει στους άλλους το μήνυμα ότι ανήκετε στην ίδια ομάδα», λέει.

Μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία, αυτή η «φυλή» των γυναικών κάποιας κοινωνικής και οικονομικής επιφάνειας, είναι τόσο εμφανής που ο αμερικανικός Τύπος κάνει λόγο για «πρόσωπο MAGA» ή «πρόσωπο Μαρ-α-Λάγκο».

Αυτές οι νέου τύπου συντηρητικές και σχεδόν πάντα θεοσεβούμενες, γυναίκες παντρεύουν την προσήλωση στις παραδοσιακές αρχές και την προσωπική φιλοδοξία.

Ταμπονάρει προσεκτικά τα βαμμένα μάτια της

Η Έρικα Κερκ

Κλασική εκπρόσωπος της φυλής, η Έρικα Κερκ, η χήρα του δολοφονημένου ίνφλουενσερ Τσάρλι Κερκ, που πήρε τα ηνία της οργάνωσης του συζύγου της.

Κουρνιασμένη στην αγκαλιά του Τραμπ κατά τη διάρκεια της τελετής μνήμης αφιερωμένης στον σύζυγό της, αυτή η πρώην Μις Αριζόνα, ένθερμη οπαδός του κινήματος MAGA ταμπονάρει προσεκτικά τα βαμμένα μάτια της με το μαντήλι και εγκωμιάζει την «ομορφιά» του γάμου τους, ενός γάμου βασισμένου στο βιβλικό μοντέλο της υποταγής της συζύγου στον σύζυγο προστάτη.

Συχνότερα με φούστα ή φόρεμα, με τα μαλλιά πάντα μακριά, αυτές οι γυναίκες MAGA έχουν έντονο μακιγιάζ, τονισμένα φρύδια και παίζουν με τις σκούρες και τις ανοιχτές αποχρώσεις του contouring για να τονίσουν τα χαρακτηριστικά τους.

Καταφεύγουν χωρίς δισταγμό στη σύριγγα και στο νυστέρι για να αποκτήσουν τονισμένα μήλα, σαρκώδη χείλη, λεπτή μύτη.

Η 40χρονη Μελίσα Ρέιν Λάιβλι αντλεί έμπνευση από την Ιβάνκα Τραμπ, την κόρη του προέδρου.

«Θα ήταν λάθος να αγνοήσουμε αυτό το φαινόμενο λέγοντας ότι δεν πρόκειται παρά για μόδα ή για μακιγιάζ», εξηγεί η Τζούλιετ Ουίλιαμς, καθηγήτρια Σπουδών Φύλου στο UCLA. «Το κίνημα MAGA κατάφερε να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο αναζωπυρώνοντας τον πόλεμο των φύλων».

Το «πρόσωπο MAGA» είναι πολιτικό

Η Καρολάιν Λέβιτ

Ο 79χρονος Τραμπ κινητοποίησε πλήθος νέων ψηφοφόρων με την εθνικιστική και υπερφιλελεύθερη ρητορική του.

Το «πρόσωπο MAGA» είναι πολιτικό διότι σημαίνει ότι «η αξία των γυναικών εξαρτάται από το πόσο είναι επιθυμητές για τους άνδρες», λέει η καθηγήτρια του UCLA υπενθυμίζοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει καριέρα ως οργανωτής καλλιστείων.

Η Μελίσα Ρέιν Λάιβλι απορρίπτει τις ιδέες της υποταγής και του καταναγκασμού.

«Απολύτως κανείς δεν με υποχρεώνει να κάνω δύο ώρες σπορ καθημερινά, να πηγαίνω στο κομμωτήριο κάθε τρεισήμισι εβδομάδες, να κάνω νύχια και φρύδια, να κάνω Botox», λέει αυτή που εποφθαλμιούσε το πόστο του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου γι’ αυτή τη δεύτερη προεδρική θητεία Τραμπ, ο οποίος τελικά επέλεξε ένα άλλο «πρόσωπο MAGA», την Κάρολαϊν Λέβιτ.

Η 28χρονη περιβάλλεται από νεαρές βοηθούς «πρόσωπα MAGA», σκαρφαλωμένες σε τακούνια στιλέτο ακόμη και στις μετακινήσεις, όταν είναι υποχρεωμένες να τρέχουν δεξιά-αριστερά μαζί με τους δημοσιογράφους.

«Τα χρώματα του πολέμου»

Η Κρίστι Νόεμ

«Δεν βλέπω στις γυναίκες αυτές θύματα της μόδας ή σκλάβες της Sephora, εγώ βλέπω τα χρώματα του πολέμου» στην υπηρεσία μιας αντιφεμινιστικής ιδεολογίας, λέει η Τζούλιετ Ουίλιαμς.

Μία από τις γυναίκες που αναφέρεται συχνά ως υπόδειγμα του «προσώπου MAGA» είναι η Κρίστι Νόεμ, υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας επιφορτισμένη με την υλοποίηση της βάρβαρης αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ.

«Εξτένσιονς, πρησμένο στόμα, χοντρά μάγουλα, μακιγιάζ, ψεύτικες βλεφαρίδες, θα ‘λεγε κανείς drag queen», λέει ο δερματολόγος Ντάνιελ Μπέλκιν από τη Νέα Υόρκη.

Οι τραμπικοί απεχθάνονται τα drag queens shows και καταδικάζουν τις χειρουργικές επεμβάσεις «προσδιορισμού φύλου», όπως τα ενθέματα στήθους, όταν πρόκειται για άτομα τρανς.

«Είναι ειρωνεία, διότι οι γυναίκες MAGA και, σε μικρότερο βαθμό, οι άνδρες MAGA προσφεύγουν σε επεμβάσεις για να δηλώσουν το φύλο τους, στην πραγματικότητα για να ενισχύσουν τη θηλυκότητα ή την αρρενωπότητά τους», λέει ο γιατρός.

Η σειρά South Park εμφανίζει την Κρίστι Νόεμ σαν μέγαιρα με το πρόσωπο κατεστραμμένο από τις αισθητικές επεμβάσεις, τόσο που οι βοηθοί της χρειάζεται να κάνουν συνέχεια επιδιορθώσεις για την κάμερα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Η ίδια σχολιάζει: «Ανέκαθεν είναι τόσο εύκολο να κοροϊδεύεις τις γυναίκες για την εμφάνισή τους..!».