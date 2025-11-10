Περιπολικό στην Αρκαδία μετέφερε σε νοσοκομείο μια έγκυο γυναίκα που ετοιμαζόταν να γεννήσει, καθώς είχε εγκλωβιστεί στο δρόμο, λόγω της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα kalimera-arkadia.gr, στον Νέο Αυτοκινητόδρομο Αθήνα-Τρίπολη-Καλαμάτα, αστυνομικός του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Πελοποννήσου, με υπηρεσιακό όχημα μετέφερε άμεσα και με ασφάλεια, την εγκυμονούσα γυναίκα με το σύζυγό της, καθώς η γυναίκα έχρηζε επείγουσας μεταφοράς σε νοσοκομείο προκειμένου να γεννήσει.

Το Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων της Γενικής Αστυνομική Διεύθυνσης Πελοποννήσου, με τον επιληφθέντα Αστυνομικό, επισκέφθηκαν τη γυναίκα στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης όπου τη μετέφερε, για να ευχηθούν για το υγιέστατο αγοράκι της.