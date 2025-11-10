Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα σε έκρηξη αυτοκινήτου κοντά στο ιστορικό Κόκκινο Φρούριο, σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της ινδικής πρωτεύουσας Νέο Δελχί, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η ακριβής αιτία της έκρηξης — ένα σπάνιο περιστατικό στην αυστηρά φυλασσόμενη πόλη με πάνω από 30 εκατομμύρια κατοίκους — βρίσκεται υπό διερεύνηση, ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Σαντζάι Τιάγκι. Ωστόσο, η οικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας, Μουμπάι, καθώς και η πολυπληθέστερη πολιτεία της χώρας, Ουτάρ Πραντές, που συνορεύει με το Δελχί, τέθηκαν σε κατάσταση αυξημένης ασφάλειας μετά την έκρηξη, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη, σύμφωνα με τηλεοπτικά κανάλια, ενώ ασθενοφόρα έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Στην παλιά συνοικία του Νέου Δελχί, κοντά σε σταθμό του μετρό, ήταν ορατά παραμορφωμένα οχήματα και συντρίμμια από αρκετά αυτοκίνητα, ενώ η αστυνομία έφτασε στο σημείο για να ασφαλίσει την περιοχή και να απομακρύνει τους συγκεντρωμένους.

Ο Διοικητής της Αστυνομίας του Δελχί, Σατίς Γκόλτσα, δήλωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 19:00 τοπική ώρα.

«Ένα αργά κινούμενο όχημα σταμάτησε σε κόκκινο φανάρι. Έγινε έκρηξη στο όχημα και λόγω αυτής της έκρηξης, υπέστησαν ζημιές και τα γύρω οχήματα», ανέφερε σε δημοσιογράφους.

Στο σημείο βρίσκονται ομοσπονδιακές και κρατικές ερευνητικές υπηρεσίες, ενώ ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αμίτ Σαχ ενημερώθηκε για το περιστατικό, πρόσθεσε ο Γκόλτσα.

Ο Πρωθυπουργός Νάρεντρα Μόντι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του σε όσους έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα.

«Εύχομαι οι τραυματίες να αναρρώσουν το συντομότερο δυνατό. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν βοήθεια στους πληγέντες», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X, προσθέτοντας ότι είχε ανασκοπήσει την κατάσταση με τον Σαχ και άλλους αρμόδιους αξιωματούχους.

Επιπλέον, τουλάχιστον έξι οχήματα και τρία αυτο-ρίκσα τυλίχθηκαν στις φλόγες, σύμφωνα με τον αναπληρωτή αρχηγό της πυροσβεστικής του Δελχί, οι οποίες όμως κατασβέστηκαν από τις πυροσβεστικές ομάδες.

«Ήμουν στον σταθμό του μετρό, κατεβαίνοντας τις σκάλες, όταν άκουσα μια έκρηξη. Γύρισα και είδα φωτιά. Οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι», είπε η Σουμάν Μίστρα, της οποίας ο σύζυγος διατηρεί ξενοδοχείο στην κοντινή περιοχή, στο Reuters.

Στο σημείο της έκρηξης βρίσκονταν περίπου 30 με 40 ασθενοφόρα και η περιοχή αποκλείστηκε πλήρως μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, σύμφωνα με μάρτυρα του Reuters, ο οποίος ανέφερε ότι μπορούσε να δει τα συντρίμμια των αυτοκινήτων και πλήθη συγκεντρωμένων ανθρώπων.