Μια απρόσμενη ανακάλυψη έκανε το περασμένο Σάββατο δύτης, την ώρα που ψάρευε με ψαροντούφεκο στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, στο Ηράκλειο. Σε βάθος μόλις 3,8 μέτρων και περίπου 70 μέτρα μακριά από την ακτή, ο δύτης βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε ένα άγαλμα, που βρισκόταν στον αμμώδη βυθό, ανάμεσα σε φύκια και βράχια.

Η πρώτη του αντίδραση, όπως είπε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ήταν η έκπληξη και η απορία για το πώς βρέθηκε εκεί το άγαλμα.

Η περιγραφή του δύτη κίνησε αμέσως το ενδιαφέρον, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που παρόμοια ευρήματα εντοπίζονται στην περιοχή.

Δείτε το βίντεο με τον εντοπισμό του:

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και ο προϊστάμενος της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων Κρήτης, Θεοτόκης Θεοδούλου, ο οποίος επιβεβαίωσε στο Ράδιο Κρήτη ότι γνωρίζει το θέμα. Όπως ανέφερε, τα συγκεκριμένα αγάλματα δεν είναι αρχαία, αλλά τσιμεντένιες κατασκευές που τοποθετούνται σκόπιμα στον βυθό από καταδυτικά κέντρα, για να προσδώσουν —όπως είπε— «ενδιαφέρον και ζωή» στο υποθαλάσσιο τοπίο.

«Πρόκειται για σύγχρονες δημιουργίες, τοποθετημένες σε μικρά βάθη, κυρίως για αισθητικούς και εκπαιδευτικούς λόγους», διευκρίνισε ο κ. Θεοδούλου, σημειώνοντας πως το προηγούμενο διάστημα έχουν εντοπιστεί και άλλα παρόμοια αντικείμενα, ανάμεσά τους και ένα άγαλμα λιονταριού.

Όπως και να ’χει, το στιγμιότυπο του δύτη που συναντά ένα άγαλμα μοιάζει βγαλμένο από ταινία.