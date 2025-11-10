Οι τρανσέξουαλ γυναίκες αναμένεται να αποκλειστούν από όλα τα γυναικεία αγωνίσματα των Ολυμπιακών Αγώνων από το επόμενο έτος.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) είχε ξεκινήσει επιστημονική έρευνα για το ζήτημα πέρυσι, μετά τη διαμάχη που ξέσπασε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024 με αφορμή τις χρυσές πρωταθλήτριες της πυγμαχίας, την Ιμάν Κελίφ από την Αλγερία και τη Λιν Γιου-τινγκ από την Κινεζική Ταϊπέι.

Η Ιμάν Κελίφ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Times, τα μέλη της ΔΟΕ παρακολούθησαν παρουσίαση από τη διευθύντρια Ιατρικών και Επιστημονικών Υποθέσεων, δρ. Τζέιν Θόρντον. Πηγή ανέφερε ότι η παρουσίαση της Θόρντον, πρώην Ολυμπιονίκης στην κωπηλασία για τον Καναδά, περιλάμβανε επιστημονικά δεδομένα που αποδείκνυαν πως «υπάρχουν φυσικά πλεονεκτήματα στο να έχει κάποιος γεννηθεί άνδρας, τα οποία παραμένουν στους αθλητές». Το ίδιο ισχύει, σύμφωνα με την έρευνα, ακόμη και για όσους έχουν υποβληθεί σε θεραπείες μείωσης των επιπέδων τεστοστερόνης.

Η Λιν Γιου-τινγκ

Μέχρι σήμερα, η ΔΟΕ επέτρεπε στις τρανσέξουαλ γυναίκες να συμμετέχουν σε γυναικεία αγωνίσματα εφόσον τα επίπεδα τεστοστερόνης τους ήταν μειωμένα, σύμφωνα με τους κανόνες της κάθε ομοσπονδίας. Ο πρόεδρος της World Athletics, Σεμπάστιαν Κόου, είχε ήδη ηγηθεί της προσπάθειας περιορισμού της συμμετοχής των τρανσέξουαλ αθλητριών.

Η αρχή θα γίνει από τους χειμερινούς Ολυμπιακούς

Η νέα πρόεδρος της ΔΟΕ, η πρώην κολυμβήτρια από τη Ζιμπάμπουε Κίρστι Κόβεντρι, αναμένεται να εφαρμόσει τη νέα πολιτική από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου-Κορτίνα τον Φεβρουάριο. Μετά την ανάληψη της προεδρίας της τον Ιούνιο, η Κόβεντρι δεσμεύτηκε να προστατεύσει την κατηγορία των γυναικών στους μελλοντικούς αγώνες, συγκροτώντας ομάδα εργασίας από επιστήμονες και διεθνείς ομοσπονδίες με στόχο τη διαμόρφωση νέας πολιτικής, έπειτα από τις πρόσφατες αντιπαραθέσεις στα Ολυμπιακά γεγονότα.

H Κίρστι Κόβεντρι

Η επανεξέταση βασίστηκε σε έρευνες που αφορούσαν τα πλεονεκτήματα των τρανσέξουαλ αθλητών αλλά και εκείνων με διαφορές στην ανάπτυξη του φύλου (DSD), όπως η Κελίφ. Η 26χρονη αθλήτρια έχει δηλώσει ότι γεννήθηκε και μεγάλωσε ως κορίτσι. Τα άτομα με DSD διαθέτουν βιολογικά χαρακτηριστικά και των δύο φύλων.

Η αρχική πολιτική της ΔΟΕ βασιζόταν σε συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές, χωρίς να αποτελεί τμήμα των επίσημων κανονισμών επιλεξιμότητας. Χαρακτηριστικά, η Λόρελ Χάμπαρντ από τη Νέα Ζηλανδία είχε επιτραπεί να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020, αποτελώντας την πρώτη τρανσέξουαλ αθλήτρια που συμμετείχε σε Ολυμπιάδα.

Σύμφωνα με το BBC, η ΔΟΕ δήλωσε: «Η ομάδα εργασίας συνεχίζει τις συζητήσεις της σχετικά με το θέμα και δεν έχουν ληφθεί ακόμη αποφάσεις».

«Πρέπει να προστατεύσουμε την κατηγορία των γυναικών»

Η δήλωση αυτή ήρθε μετά τη σαφή στάση της Κόβεντρι υπέρ της προστασίας των γυναικών στα Ολυμπιακά αγωνίσματα, καθώς είχε παρουσιάσει τα σχέδιά της νωρίτερα φέτος. Όπως είχε τονίσει: «Υπήρξε συντριπτική υποστήριξη ότι πρέπει να προστατεύσουμε την κατηγορία των γυναικών. Με αυτό το δεδομένο, θα συγκροτήσουμε ομάδα εργασίας από ειδικούς και διεθνείς ομοσπονδίες. Συμφωνήθηκε ότι η ΔΟΕ πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε αυτό το ζήτημα και να διασφαλίσει ότι θα επιτευχθεί συναίνεση».

Η ίδια αναγνώρισε ότι μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με το κάθε άθλημα, ωστόσο υπογράμμισε πως τα μέλη της ΔΟΕ συμφώνησαν να δοθεί έμφαση στην προστασία της γυναικείας κατηγορίας. Η Κόβεντρι επανέλαβε επίσης ότι η ΔΟΕ δεν πρόκειται να προχωρήσει σε αναδρομικές ενέργειες για αλλαγή των αποτελεσμάτων προηγούμενων Αγώνων. «Δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα αναδρομικά», ανέφερε. «Θα επικεντρωθούμε στο μέλλον. Το ζήτημα είναι τι μάθαμε από το παρελθόν και πώς θα το αξιοποιήσουμε για να προχωρήσουμε προς το μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.