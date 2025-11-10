Μεγαλώνει η λίστα με τους νεκρούς μεγιστάνες των κρυπτονομισμάτων και ειδικά Ρώσων, καθώς ακόμη ένα άτομο από τη Ρωσία έχασε τη ζωή του και μάλιστα όταν η Lamborghini του τυλίχτηκε στις φλόγες.

Συγκεκριμένα, ο 36χρονος Αλεξέι Ντολγκίχ οδηγούσε στη Μόσχα μια Lamborghini Urus, όταν ανετράπη και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με την The Sun, στο πολυτελές όχημα επέβαιναν τρία ακόμη άτομα, ο Ιβάν Σολοβιόφ, ο 21χρονος Νικίτα Τεζίκοφ και ο 22χρονος Κιρίλ Μοχάλοφ.

Ο πρώτος σκοτώθηκε, ενώ οι άλλοι δύο οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο με κατάγματα και σοβαρά τραύματα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 36χρονος έτρεχε με ταχύτητα άνω των 150 χλμ./ώρα, ενώ πλάνα από το σημείο δείχνουν το υπερπολυτελές SUV αναποδογυρισμένο και φλεγόμενο, με χαρτονομίσματα ρουβλίων σκορπισμένα στο οδόστρωμα.

Σημειώνεται, ότι ο Αλεξέι Ντολγκίχ είχε αποκτήσει εκατομμύρια από την ενασχόληση με τα κρυπτονομίσματα, αλλά είχε μπει και στη «μαύρη λίστα» των τραπεζών με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος.

Επίσης, δεν είναι ο μόνος Ρώσος μεγιστάνας των κρυπτονομισμάτων που πεθαίνει πρόσφατα, αφού πριν λίγες μέρες, ο επενδυτής κρυπτονομισμάτων της Αγίας Πετρούπολης Ρομάν Νόβακ και η σύζυγός του Άννα βρέθηκαν δολοφονημένοι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.