Νεκρή μέσα στο σπίτι της βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 10/11, μια 65χρονη γυναίκα απαγχονισμένη, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία της Εύβοιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline η γυναίκα Αλβανικής καταγωγής, δεν είχε δώσει σημάδια ζωής για αρκετές ώρες, με αποτέλεσμα ο γιος της να ανησυχήσει και να ειδοποιήσει ένα φίλο του να πάει στο σπίτι γιατί εκείνος δούλευε.

Εκεί αντίκρισε το τραγικό θέαμα και ειδοποίησε τον γιό της. Στο σπίτι έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ εξετάζονται τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού.