«Ο πρωθυπουργός ήταν από την αρχή απόλυτα θετικός για την μετάβαση στον Gov, με εντολή να καθαρίζουμε τις όποιες περίεργες υποθέσεις εντοπίζουμε και να ξεκαθαρίσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ».

Αυτό δήλωσε στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Σπήλιος Λιβανός, πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το διάστημα από 5/1/2021 μέχρι 8/2/2022.

Ο κ. Λιβανός υπεραμύνθηκε των παρεμβάσεων που έκανε την σύντομη περίοδο της θητείας του, εστιάζοντας στην «εντατικοποίηση των ελέγχων το 2021, από τους οποίους πιάστηκαν πέντε φορές περισσότερα “ποντίκια” σε σύγκριση με τους προηγούμενους ελέγχους».

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, δήλωσε ότι ο Γιώργος Ξυλούρης (γνωστός ως «Φραπές») είχε επιδιώξει δεκάδες φορές και απαιτούσε να έρθει σε επαφή μαζί του, ποτέ όμως δεν δέχθηκε να τον συναντήσει, τονίζοντας ότι ήταν ιδιαίτερα έντονος και καθύβριζε με αγοραίο τρόπο τους συνεργάτες του στο υπουργείο.

Ακόμα, υποστήριξε ότι, «η τεχνική λύση ευνοεί κολπατζήδες να αξιοποιούν κενά», επισημαίνοντας ότι «η στρατηγική η δική μου ήταν να καταργηθεί μέχρι το 2022, 2023 όμως δεν ολοκληρώθηκαν τα διαχειριστικά σχέδια και ευθύνες έχουμε και εμείς και η προηγούμενη κυβέρνηση».

Όπως είπε, «στην δική μου θητεία οι εργατοπατέρες δεν πέρασαν καλά», ανέφερε ότι «ήρθαμε σε αντιπαράθεση ακόμα και με βουλευτές από όλα τα κόμματα» και τόνισε ότι «η πολιτική μου απόφαση να υλοποιήσω το μεταρρυθμιστικό πλαίσιο για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δυστυχώς μου κόστισε εκλογικά».

Παράλληλα, χαρακτήρισε «κατάπτυστες τις συνομιλίες» έτσι όπως εμφανίζονται από τις επισυνδέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ανέφερε ότι «προφανώς και δεν θα διατηρούσα στη θέση τους συνεργάτες που είναι εμπλεκόμενοι», συμπληρώνοντας παράλληλα «ότι η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα αποφανθεί».

Για τα αίτια της παραίτησης του από υπουργός, ο κ. Λιβανός την απέδωσε στο ότι «δεν έβαλα στη θέση του τον δήμαρχο», τον οποίο χαρακτήρισε «ελαφρύ άνθρωπο» και «ίσως αυτό έκανε τον πρωθυπουργό να πάρει αυτή την απόφαση».

«Η εντατικοποίηση των ελέγχων το 2021 είχε στόχο να πιάσουμε τους επιτήδειους. Με Δημήτρη Μελά και Φάνη Παπά (πρώην πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ), έγιναν πολλαπλάσιοι έλεγχοι που φέρανε πολλαπλάσια θετικά αποτελέσματα εκείνη τη χρονιά σε σχέση με την προηγούμενη. Είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Με τους “ελαστικούς ελέγχους”, όπως κάποιοι ισχυρίζονται ότι εφαρμόσαμε το 2021, πιάστηκαν πέντε φορές περισσότερα ποντίκια σε σύγκριση με τους προηγούμενους αυστηρούς ελέγχους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λιβανός, απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη.

Κληθείς από τον κ. Λαζαρίδη να σχολιάσει τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας από τις επισυνδέσεις για τους κυρίους Μελά και Παπά αλλά και την Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Λιβανός ανέφερε:

«Πολλοί εμπλεκόμενοι έχουν δικαστικές περιπέτειες, δεν έχουν καταδικαστεί. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι οι τρεις υπάλληλοι, Μελάς, Ρέππα, Τυχεροπούλου είναι πάρα πολλοί χρήσιμοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ…. Θα είναι κατακριτέο αν ισχύουν όλα αυτά που κατηγορούνται…. είναι κατάπτυστες οι συνομιλίες έτσι όπως εμφανίζονται από τις επισυνδέσεις. Η δικαιοσύνη όμως είναι αυτή που θα αποφανθεί».

Σε άλλη ερώτηση του κ. Λαζαρίδη για το ποια ήταν η άποψη και η θέση του πρωθυπουργού στο μεταρρυθμιστικό σχέδιο που ήθελε να υλοποιήσει με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο κ. Λιβανός απάντησε χαρακτηριστικά:

«Ο πρωθυπουργός ήταν από την από την αρχή απόλυτα θετικός για την μετάβαση στον Gov, με εντολή να καθαρίζουμε τις όποιες περίεργες υποθέσεις εντοπίζουμε και να ξεκαθαρίσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ… Όταν ανέλαβα καθήκοντα του έθεσα σε αδρές γραμμές το ζήτημα και ήταν από την αρχή απολύτως θετικός να προχωρήσουμε στην εξυγιαντική πολιτική».

Σε άλλη ερώτηση του κ. Λαζαρίδη, ο κ. Λιβανός ανέφερε ότι «η τεχνική λύση ευνοεί κολπατζήδες να αξιοποιούν κενά και να καταθέτουν αναληθείς δηλώσεις».

«Δίνει ένα πάτημα, όμως μην ξεχνάμε ότι η λύση αυτή ήρθε ως προσωρινή για να βοηθήσει τη χώρα όταν έχασε εκατομμύρια ευρώ…. Δυστυχώς όμως εφαρμόζεται μέχρι σήμερα και εκεί είναι το λάθος γιατί θα έπρεπε όλοι να τρέξουμε πιο γρήγορα. Η στρατηγική η δική μου ήταν να καταργηθεί μέχρι το 2022, το 2023», ανέφερε.

Έσπευσε ωστόσο να τονίσει ότι, «το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα από την τεχνική λύση και τα ΚΥΔ, είναι το πρόβλημα νοοτροπίας, και αυτό είναι έργο όλου του πολιτικού συστήματος για να αλλάξει».

Στην ερώτηση του κ. Λαζαρίδη για τις σχέσεις του με αγροτοπατέρες, ο κ. Λιβανός, είπε: «Στην δική μου θητεία οι εργατοπατέρες δεν πέρασαν καλά. Αυτό προκάλεσε μεγάλα προβλήματα. Αν θέλετε, για να αλλάξει αυτή η ιστορία να το παίζουν “πατέρες”, χρειάζεται ένα ισχυρό συνεταιριστικό κίνημα που θα κάνει ένα σοβαρό διάλογο και επειδή δεν υπάρχει, δημιουργούνται άλλες εστίες συνομιλητών οι οποίοι αποκτούν δύναμη την οποία δεν θα έπρεπε να έχουν».

Όπως διευκρίνισε, «οι αντιδράσεις για την μετάβαση στον Gov δεν ήταν από εργατοπατέρες».

«Υπήρχε προβληματισμός αν θα μπορούσε να γίνει η πλατφόρμα», ανέφερε, και εξέφρασε την άποψη ότι «ιδεατό για μένα είναι να έχει τεχνικούς συμβούλους ο ΟΠΕΚΕΠΕ που θα παραδίδουν έγκαιρα τα πρότζεκτ ώστε να πληρώνονται οι αγρότες και όχι να λειτουργεί ως στραγγαλιστικός φορέας για τον Οργανισμό».

Σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, αν του κόστισε η πολιτική του απόφαση να υλοποιήσει το μεταρρυθμιστικό πλαίσιο για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράμμισε:

«Ναι δυστυχώς μου κόστισε εκλογικά. Για μένα ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Προσπαθούσαμε να κάνουμε το σωστό, δεν βρίσκαμε όμως συμμάχους. Δεν γινόταν κατανοητό και δεν μπορέσαμε επικοινωνιακά να μεταφέρουμε πόσο σημαντικό ήταν το έργο… Κάθε μεταρρύθμιση κοστίζει. Ο κλαδικός τύπος, προερχόμενος κυρίως από την Κρήτη, είχε πολλές και βαθειά ριζωμένες απόψεις, για συγκεκριμένα ζητήματα. Αυτό κόστισε ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή. Ήρθαμε σε αντιπαράθεση ακόμα και με βουλευτές από όλα τα κόμματα. Οι άνθρωποι που ξέρανε το αντικείμενο, ήταν ήπιοι όπως για παράδειγμα ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Αραχωβίτης ή ο Βαγγέλης Αποστόλου. Είχα πολιτικό κόστος. Έχασα και τις εκλογές στην Αιτωλοακαρνανία, ενώ εκλεγόμουν πρώτος βουλευτής βγήκα τέταρτος, γιατί έγιναν έλεγχοι σε περιοχές γύρω από το Μεσολόγγι και δεν το ανέχτηκαν. Τώρα βέβαια λένε δίκιο είχες».

-«Από ποιους δεχτήκατε πολιτική κριτική και πολέμησαν την προσπάθεια σας»; ρωτήθηκε από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.

«Ακόμα και στη Βουλή μέσα μου είπαν ότι θα πετάξουν πέτρες και ξύλα στο γραφείο μου. Θέλανε να δείξουν την αντίδραση τους, εκφράζοντας κατά βάση τους θιγόμενους από την Κρήτη, που αν και μειοψηφία είχαν τη δύναμη της φωνής τους», απάντησε.

-Στις 22 Φεβρουαρίου παραιτηθήκατε. Οι παράγοντες της Κρήτης έπαιξαν ρόλο στη παραίτηση σας; ρωτήθηκε από την κ. Αποστολάκη.

«Αυτό δεν μπορώ να το διανοηθώ. Απομακρύνθηκα για ένα τυχαίο συμβάν. Ο πρωθυπουργός έκρινε ότι έπρεπε να με αντικαταστήσει. Αυτά στην πολιτική τα συμβάντα υπάρχουν. Οι εντολές του πρωθυπουργού ήταν να αναβιώσουμε την ελληνική ύπαιθρο, τις ελληνικές επενδύσεις την εξωστρέφεια, να εντάξουμε την τεχνολογία, να πατάξουμε την διαφθορά, ο χώρος της αγροτικής οικονομίας να γίνει η βάση της ανάπτυξης της χώρας για αυτό παρακολουθούσε με αγωνία…», απάντησε ο κ. Λιβανός.

-«Είπατε, μείνατε εμβρόντητος με αυτά που είδατε για το εθνικό απόθεμα και ότι προχωρήσατε σε άμεσες ενέργειες για να διορθωθεί το πρόβλημα. Ο προκάτοχος σας γιατί δεν το έκανε»; ρώτησε η κ. Αποστολάκη.

«Αν είχε τα στοιχεία που είχα, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω, θα το έκανε, δεν ξέρω πως σκέφτεται ο καθένας, ο κ. Βορίδης πάντως έκανε χρήσιμα πράγματα…», ανέφερε ο κ. Λιβανός.

-«Είπατε λοιδορηθήκατε; από ποιους; αισθανθήκατε ότι ήταν και μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αντιδράσεις καλυμμένες;» επέμεινε η κ. Αποστολάκη.

«Εκ των υστέρων έμαθα ότι από κάποια στελέχη, ότι δεν ήμουν συμπαθής. Εγώ όμως είχα επιλέξει να συνεργάζομαι με την διοίκηση και με τον κ. Μελά και τον κ. Παπά (πρώην πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ) είχαμε άριστη συνεργασία. Δεν γνωριζόμασταν καλά αλλά όταν πείστηκαν για την πρόθεση μου βοήθησαν τα μέγιστα», απάντησε.

Αναφερόμενος στις σχέσεις του με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, ανέφερε ότι είχε μαζί του μια συνάντηση στο γραφείο του προσθέτοντας ότι «άποψη μου ήταν να μην διαμορφώνω προσωπικές σχέσεις με συνεργάτες».

Κάθετα αρνητικός ήταν ο κ. Λιβανός και στην ερώτηση της κ. Αποστολάκη αν είχε συναντηθεί με τον Γιώργο Ξυλούρη (γνωστό ως Φραπές).

«Ο κ. Ξυλούρης είχε επιδιώξει -από όσα λέγανε οι συνεργάτες μου- δεκάδες φορές να έχει μαζί μου συνάντηση. Ήταν ιδιαίτερα έντονος. Ακόμα και το γραφείο μου καθύβριζε με αγοραίο τρόπο. Απαιτούσε να έρθουμε σε επαφή. Δεν τον είδα ποτέ. Πιθανών να ήρθε στο γραφείο μου μία φορά με άλλους από την Κρήτη. Όμως προσωπική επαφή με τον κ. Ξυλούρη δεν είχα ποτέ. Ο κ. Ξυλούρης έλεγε ότι ήμουν εχθρός της Κρήτης», επεσήμανε ο κ. Λιβανός.

Σε άλλη ερώτηση, αν διατηρούσε στις θέσεις τους, συνεργάτες του που από το περιεχόμενο των επισυνδέσεων εμφανίζονται να είναι εμπλεκόμενοι, όπως ο κ. Μελάς, ο κ. Λιβανός ανέφερε ότι «είναι προφανές ότι θα με επηρέαζαν».

«Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι ότι ο κ. Μελάς έχει έναν Γολγοθά δικαστηρίων, η δικαιοσύνη θα αποφανθεί, αλλά η δουλειά η οποία προσέφερε ήταν απόλυτα θετική στην κατεύθυνση που ζητούσα», υπογράμμισε.

Απαντώντας σε ερώτηση της βουλευτού του ΚΚΕ, Μαρίας Κομνηνάκα, σχετικά με την παραίτηση που του ζήτησε ο πρωθυπουργός, μετά τη συνάντηση που είχε με τον δήμαρχο Σπάρτης κ. Δούκα και τις προκλητικές δηλώσεις του τελευταίου μπροστά του, για τις φονικές πυρκαγιές της Ηλείας, ότι «έτσι πήραμε τις εκλογές του 2007 είχαμε κατέβει κάτω με τσάντες και αποζημιώσεις για όλους», ο κ. Λιβανός απάντησε:

«Θίγετε ένα σημείο ευαίσθητο για μένα… Ο άνθρωπος που τα είπε είναι ελαφρύς… έγινε σε φάση που επισκέφθηκα τη Λακωνία μετά τις μεγάλες καταστροφές που έγιναν από τον παγετό… Είχαμε συνέλευση στη Σπάρτη και επίμονα ο δήμαρχος μου ζητούσε τότε να βγάλει, για επικοινωνιακούς λόγους δικούς του, μια φωτογραφία. Πήγα εκεί, δεν υπήρχε αντικείμενο συζήτησης, ούτε δημοσιογράφοι. Η σκέψη μου ήταν να βοηθήσω να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Δεν έβαλα στη θέση του τον δήμαρχο και αυτό κρίθηκε ως λάθος συμπεριφορά. Αυτά που έλεγε αυτός ο ελαφρύς άνθρωπος ίσως έκανε τον πρωθυπουργό να πάρει αυτή την απόφαση».

Ακόμα απαντώντας στον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, ο κ. Λιβανός, χαρακτήρισε «ορθές τις παρεμβάσεις του πρώην υπουργού Γιώργου Γεωργαντά να αποκλείσει -μέσα από το πλαίσιο μεταρρυθμίσεων- πληρωμές με βοσκοτόπια χωρίς ζώα» ενώ επεσήμανε ότι «την τεχνική λύση θα την καταργούσαμε όταν θα ήμασταν έτοιμοι με τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης».

«Ο λόγος που δεν προχωρήσαμε στην κατάργηση της τεχνικής λύσης είναι γιατί δεν είχαμε φτιάξει τα σχέδια βόσκησης… Φταίμε και εμείς που δεν τα υλοποιήσαμε, -όπως και άλλα εργαλεία, δασικούς χάρτες, κτηματολόγιο,- αλλά φταίτε και εσείς, αναλαμβάνουμε εξ ημισείας τις ευθύνες», σημείωσε ο κ. Λιβανός απευθυνόμενος στον κ. Κόκκαλη.

